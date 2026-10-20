Delfina Gómez devuelve a las mujeres espacios públicos y prepara Centros Colibrí para la niñez

El Gobierno del Estado de México ha recuperado más de 39 mil metros cuadrados de espacios públicos con alumbrado, botones de emergencia y banquetas en municipios con Alerta de Violencia de Género y prepara la apertura de los primeros Centros Colibrí para niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Ambas acciones forman parte de la estrategia de la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para atender la violencia contra las mujeres y a grupos en condiciones de vulnerabilidad.

Los primeros Centros Colibrí estarán en Huehuetoca y Teoloyucan, donde niñas, niños y adolescentes que viven o trabajan en la calle podrán acceder a alimentación, salud y educación. El modelo contempla desayuno, comida y cena, acompañamiento escolar, apoyo con tareas y orientación para construir un proyecto de vida que les permita encontrar alternativas fuera de las calles.

La estrategia estará a cargo de la Secretaría de las Mujeres y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) perteneciente al Gobierno del Estado de México, en coordinación con otras dependencias estatales y los municipios. La atención se organizará mediante planes individuales que incluirán servicios educativos, médicos y alimentarios, además de acciones para mejorar las condiciones familiares de los menores.

En materia de seguridad para las mujeres, la estrategia Senderos Mexiquenses “Caminemos Seguras” ha permitido recuperar espacios públicos en 11 municipios con Alerta de Violencia de Género: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.

Las intervenciones incluyen instalación de luminarias y botones de emergencia, rehabilitación de banquetas y señalización, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito en zonas donde las mujeres enfrentan riesgos de violencia.

La estrategia de la Maestra Delfina Gómez también contempla 45 Centros LIBRE en la entidad, donde las mujeres reciben atención psicológica, asesoría jurídica y trabajo social. A través de estos espacios, su administración ofrece talleres para que las usuarias conozcan sus derechos, desarrollen habilidades y cuenten con herramientas para avanzar hacia una vida con mayor autonomía.