Gobierno de Delfina Gómez toca máximo histórico en IED para un 1er trimestre desde 2018

La administración de Delfina Gómez en el Edomex registró en el primer trimestre de este 2026 una inversión extranjera de mil 983 millones de dólares.

TOLUCA, Estado de México.– De acuerdo con datos preliminares emitidos por la Secretaría de Economía del Gobierno de México, la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez registró en el primer trimestre de este 2026 una Inversión Extranjera Directa (IED) de mil 983 millones de dólares, la mayor cifra para un primer trimestre desde 2018, según datos originales disponibles.

Este monto representa un crecimiento del 5.0 por ciento en comparación con el primer trimestre del 2025 y coloca a la entidad mexiquense en la segunda posición a nivel nacional con una aportación del 8.4 por ciento de la IED total del país, que fue de 23 mil 591 millones de dólares.

De acuerdo con esta información, la entidad mexiquense se mantiene en el top cinco de las entidades con mayor registro de inversión. En la primera posición está la Ciudad de México, seguido por el Estado de México; Nuevo León ocupa el tercer lugar, Baja California se encuentra en cuarto lugar y Jalisco en quinto.

Ahora bien, en lo que va de la presente administración, es decir, de septiembre de 2023 a marzo de 2026, se tiene un acumulado de IED de 8 mil 357 millones de dólares, cifra que mantiene al territorio mexiquense en la segunda posición nacional.

Es importante recalcar que la IED, es la inversión que registran las empresas ante la Secretaría de Economía, es capital proveniente del exterior y tienen su destino en empresas ubicadas en el país y el Estado de México y de manera específica en este primer trimestre destacan sectores como vías de comunicación, fabricación de vehículos y productos farmacéuticos.