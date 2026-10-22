35 horas de bloqueo para ser escuchadas: Familias de desaparecidos liberan la Toluca-México

Luego de 35 horas de haber bloqueado la carretera Toluca-México en su kilómetro 38, en las inmediaciones del municipio de Lerma, integrantes del colectivo “Mariposas Buscando Corazones y Justicia” levantaron el bloqueo de la importante vía de comunicación que enlaza a la capital del Estado de México con la capital del país.

¿Qué pide el colectivo “Mariposas Buscando Corazones y Justicia?

Laura, una de las integrantes del colectivo y quien busca a su hija Daniela, explicó a pie de carretera que entre los acuerdos con el gobierno estatal y con el Fiscal General, José Luis Cervantes Martínez, está el contratar más personal capacitado que ayude a la búsqueda de sus seres queridos.

Se suma un mayor presupuesto a las tareas de búsqueda, atención médica a las familias de personas desaparecidas, mayor difusión de las fichas de búsqueda y un espacio especial para resguardar restos humanos de personas sin identificar, entre otros.

¿Por qué bloquearon la Toluca-México?

El lunes a mediodía, los colectivos “Flores en el Corazón” y “Mariposas Buscando Corazones y Justicia” bloquearon la carretera México-Toluca y Toluca-México para exigir a la Fiscalía mexiquense que sean buscados y encontrados sus seres queridos, lo que causó un severo problema a los miles de automovilistas que transitan por esta vía de comunicación.

Las personas instalaron un campamento improvisado con una casa de campaña, una carpa, una fogata y varios asientos para sentarse mientras esperan. Con ayuda de un lazo, colocaron las fichas de búsqueda de sus seres queridos. Una de ellas corresponde a Daniela Sánchez Curiel, desaparecida el 11 de marzo de 2015 en Tlalnepantla.