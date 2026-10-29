Deja el carro y que te ‘lleve la calaca’: ¿Por qué habrá caos vial en CDMX todo este fin de semana?

El Gran Desfile de Día de Muertos recorrerá Paseo de la Reforma y el Centro Histórico de la CDMX.

La Ciudad de México tendrá un fin de semana caótico con importantes afectaciones a la circulación debido a dos eventos multitudinarios: el Gran Desfile de Día de Muertos y el Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1.

Ambos concentrarán actividades en distintos puntos de la capital, por lo que se prevén congestionamientos, cierres viales y modificaciones al transporte público.

Paseo de la Reforma, las inmediaciones del Centro Histórico y el Zócalo capitalino.

En el marco del Día de Muertos, la exposición El Camino llevará un recorrido de esculturas monumentales iluminadas a Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Puerta de los Leones, en el Bosque de Chapultepec, por lo que la circulación podrá verse afectada.

La muestra, realizada en colaboración con el Festival Internacional de las Luces México (FILUX), reúne instalaciones artísticas inspiradas en las tradiciones de esta festividad.

El Gran Desfile de Día de Muertos se realizará el sábado 31 de octubre, en víspera del Día de Muertos.

La jornada reunirá música, representaciones artísticas y figuras inspiradas en las tradiciones mexicanas. El recorrido obligará al cierre de las siguientes vialidades.

Glorieta de la Diana Cazadora.

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Calle 5 de Mayo.

Zócalo de la Ciudad de México.

Se realizó el encendido oficial de la iluminación de Día de Muertos en Paseo de la Reforma, dónde destacan la Catrín Gigante que está al pie del Ángel de la Independencia y los Paseos de Luz, además de los Maxicraneos. (Cuartoscuro). (Gobierno de la Ciudad de México)

F1: Gran Premio de la Ciudad de México 2026

Con motivo de el Gran Premio de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevará a cabo un operativo vial y de seguridad este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en Viaducto Río de la Piedad, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

“El operativo iniciará a las 06:00 horas del viernes 30 de octubre y concluirá el domingo 1 de noviembre, al término de las actividades programadas para ese día, con acciones de seguridad, vigilancia, prevención y vialidad durante las jornadas del evento”, explicó la SSC en un comunicado,

La SSC recomienda a los automovilistas utilizar como alternativas viales, ante posibles afectaciones durante el inicio y la conclusión del evento:

El Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso,

La calzada General Ignacio Zaragoza,

El Eje 4 Oriente Canal de Río Churubusco,

Avenidas Plutarco Elías Calles y Té.

Afectaciones al transporte público

La Secretaría de Movilidad informó que el servicio de la Línea 7 del Metrobús se verá suspendido temporalmente en el tramo afectado durante el desarrollo de los contingentes del desfile, por lo que se sugiere a los usuarios planificar sus traslados con antelación.

Alternativas viales

Para evitar los congestionamientos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas como:

Circuito Interior

Eje Central Lázaro Cárdenas

Eje 1 Poniente

Doctor Velasco

Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a priorizar el uso del Sistema de Transporte Colectivo Metro y a mantenerse informados en tiempo real a través de las redes oficiales del Centro de Orientación Vial (@OVIALCDMX).