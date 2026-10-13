Calendario de eventos de Día de Muertos 2026: ¿Qué actividades hay en CDMX?

¡Se solicita a los vivos ponerse guapos, que los muertos están por llegar! Octubre huele a cempasúchil, despierta el antojo de pan de muerto y pone a la Catrina lista para salir de fiesta.
La Ciudad de México tiene agenda llena para la temporada de Día de Muertos 2026, con desfiles, ofrendas monumentales, festivales gastronómicos y recorridos para quienes prefieren encontrarse con las leyendas después del anochecer.
Actividades de temporada de Día de Muertos y Halloween 2026 en CDMX: Fechas, horarios y más
La Huesuda tomará las calles con eventos como el Gran Desfile de Día de Muertos 2026, con carros alegóricos, danzantes y homenajes a figuras como Juan Gabriel, Emilio ‘El Indio’ Fernández y la Reina Roja de Palenque. Antes, el Ángel de la Independencia será punto de encuentro para la Mega Procesión de Catrinas, donde los disfraces y el maquillaje serán parte del espectáculo.
El Zócalo también tiene su propio encuentro con el más allá: una ofrenda monumental con una Catrina de cartonería de 32 metros de altura. Y para quienes prefieren celebrar con algo dulce, los festivales de café, cacao y pan de muerto ofrecerán opciones gastronómicas y actividades para explorar los sabores de la temporada.
En Mixquic, la celebración tiene un calendario propio: el 31 de octubre se recibe a las almas infantiles; el 1 de noviembre, a los adultos, y la noche del 2 de noviembre llega La Alumbrada, cuando miles de velas iluminan las tumbas.
El Museo Nacional (MUNAL) también tendrá talleres para crear un imán de calavera o personalizar una bolsa con estampados.
Así que marca estas fechas en tu agenda.
Otros planes de Día de Muertos cerca de CDMX
¿Quieres cambiar las calles de la capital por un paisaje de catrinas monumentales, haciendas y leyendas? En los alrededores de la CDMX habrá alternativas para aprovechar la temporada, desde ferias tradicionales hasta experiencias inmersivas. Algunas opciones se encuentran en el Estado de México y Puebla.