Calendario de eventos de Día de Muertos 2026: ¿Qué actividades hay en CDMX?

El pan de muerto, el café y el chocolate protagonizarán varios festivales gastronómicos durante octubre en CDMX. (Fotos: Cuartoscuro.com / IA).

¡Se solicita a los vivos ponerse guapos, que los muertos están por llegar! Octubre huele a cempasúchil, despierta el antojo de pan de muerto y pone a la Catrina lista para salir de fiesta.

La Ciudad de México tiene agenda llena para la temporada de Día de Muertos 2026, con desfiles, ofrendas monumentales, festivales gastronómicos y recorridos para quienes prefieren encontrarse con las leyendas después del anochecer.

Actividades de temporada de Día de Muertos y Halloween 2026 en CDMX: Fechas, horarios y más

La Huesuda tomará las calles con eventos como el Gran Desfile de Día de Muertos 2026, con carros alegóricos, danzantes y homenajes a figuras como Juan Gabriel, Emilio ‘El Indio’ Fernández y la Reina Roja de Palenque. Antes, el Ángel de la Independencia será punto de encuentro para la Mega Procesión de Catrinas, donde los disfraces y el maquillaje serán parte del espectáculo.

El Gran Desfile de Día de Muertos 2026 recorrerá la ruta de Chapultepec al Zócalo el próximo 31 de octubre. (Foto: Cuartoscuro.com) (Edgar Negrete Lira)

El Zócalo también tiene su propio encuentro con el más allá: una ofrenda monumental con una Catrina de cartonería de 32 metros de altura. Y para quienes prefieren celebrar con algo dulce, los festivales de café, cacao y pan de muerto ofrecerán opciones gastronómicas y actividades para explorar los sabores de la temporada.

En Mixquic, la celebración tiene un calendario propio: el 31 de octubre se recibe a las almas infantiles; el 1 de noviembre, a los adultos, y la noche del 2 de noviembre llega La Alumbrada, cuando miles de velas iluminan las tumbas.

El Museo Nacional (MUNAL) también tendrá talleres para crear un imán de calavera o personalizar una bolsa con estampados.

Así que marca estas fechas en tu agenda.

La Mega Procesión de Catrinas tomará las calles de la capital el 25 de octubre a partir de las 18:00 horas. (Foto: Cuartoscuro.com) (Andrea Murcia Monsivais)

Otros planes de Día de Muertos cerca de CDMX

¿Quieres cambiar las calles de la capital por un paisaje de catrinas monumentales, haciendas y leyendas? En los alrededores de la CDMX habrá alternativas para aprovechar la temporada, desde ferias tradicionales hasta experiencias inmersivas. Algunas opciones se encuentran en el Estado de México y Puebla.