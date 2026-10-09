(FOTOS) Catrinas monumentales de Aguascalientes ‘invadirán’ Nueva York y Chicago por Día de Muertos

Las Catrinas Monumentales de Aguascalientes llegaron a Estados Unidos como parte del Albuquerque International Balloon Fiesta, un festival internacional de globos aerostáticos que se realiza en Nuevo México.

Las piezas artesanales, elaboradas en tierras hidrocálidas, fueron exhibidas ante visitantes nacionales e internacionales, quienes pudieron apreciar sus dimensiones, vestuarios, colores y detalles.

La participación forma parte de una estrategia de promoción cultural del Gobierno de Aguascalientes en Estados Unidos, con motivo de las celebraciones por el Día de Muertos 2026.

La exhibición fue organizada por el Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes (Iapemi); el Consulado de México en Albuquerque, e integrantes del Albuquerque International Balloon Fiesta.

(Gobierno de Aguascalientes)

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De acuerdo con el Gobierno de Tere Jiménez, las exhibiciones de las catrinas monumentales continuarán durante octubre en Chicago y Nueva York.

Natzielly Rodríguez Calzada, secretaria ejecutiva del Iapemi, destacó que la participación en el festival permite dar a conocer las tradiciones y el trabajo artesanal de Aguascalientes entre visitantes de distintas nacionalidades.

“Hoy, Aguascalientes está presente ante los ojos del mundo. Nuestras Catrinas llegaron a Nuevo México para compartir nuestras tradiciones, nuestra creatividad y el enorme talento de nuestra gente”, señaló.

(Gobierno de Aguascalientes)

La funcionaria también destacó la importancia de estas actividades para las comunidades de paisanos que residen en la Unión Americana.

“Verlas bajo el cielo de Albuquerque, rodeadas de globos y de visitantes de diferentes nacionalidades, nos llena de orgullo, porque representan nuestras raíces y, al mismo tiempo, los lazos que unen a México y Estados Unidos”, agregó.

Rodríguez Calzada explicó que este tipo de iniciativas buscan acercar las tradiciones mexicanas a las personas migrantes, además de fortalecer los vínculos culturales entre ambos países.