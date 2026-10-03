‘Aguascalientes avanza con rumbo, trabajo y resultados’; Tere Jiménez presenta su cuarto informe de gobierno

En el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos abarrotado, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, presentó su Cuarto Informe de Gobierno ante miles de personas que se dieron cita para conocer los avances alcanzados durante su administración.

Ante la alta afluencia prevista, se dispusieron previamente espacios adicionales con todas las comodidades en el exterior del recinto para que más personas pudieran seguir la presentación de los resultados y logros alcanzados en estos cuatro años.

“Hoy, vengo a rendir cuentas de lo que hemos avanzado juntos”, señaló la gobernadora durante un evento que, por su formato y la incorporación de recursos dinámicos e innovadores, presentó de una manera distinta los resultados de la administración estatal.

Al encuentro asistieron exgobernadores de Aguascalientes y gobernadores de otras entidades del país, así como senadores, representantes de distintos sectores y ciudadanos que acompañaron la presentación del informe.

Ante los asistentes, Tere Jiménez afirmó que Aguascalientes tiene rumbo, trabajo y resultados, y agradeció la participación de la sociedad en los avances alcanzados.

“A ustedes, gracias por su confianza y por hacer su parte. Mi responsabilidad es corresponderles con trabajo, cuidar lo que hemos construido y abrir camino a lo que sigue. Con fuerza y corazón, seguimos construyendo el Gigante de México”, expresó.

Con un mensaje de unidad, optimismo y compromiso, aseguró que seguirá trabajando con fuerza y corazón, de la mano con la sociedad, para que esta tierra siga siendo el mejor lugar de México para vivir, crecer y trabajar.

“Esta tierra necesita de todos, y estoy convencida de que trabajando juntos y unidos, los mejores tiempos de Aguascalientes están por venir. No vamos a improvisar ni a poner en riesgo su futuro. Vienen más oportunidades, más obras y más inversiones. Me entusiasma lo que viene, porque conozco la fuerza de nuestra gente. Somos un pueblo que nunca ha dejado de trabajar, de crear, de construir y de soñar. Seguiremos cerca de ustedes, haciendo realidad lo que juntos hemos soñado”, destacó.

La gobernadora de Aguascalientes subrayó que la convicción de ser un gobierno cercano, democrático y humanista; que da respuestas, resultados y soluciones a la gente, sigue guiando cada una de las decisiones de su gobierno.

“Hemos avanzado y tenemos la responsabilidad de cuidar lo alcanzado, de resolver y de solucionar. Seguiremos trabajando sin descanso y lo haremos con responsabilidad; lo haremos con respeto a la división de poderes, a la autonomía de los municipios y en coordinación con el Gobierno federal, con diálogo y con firmeza. No nos vamos a arrodillar nunca ante las injusticias, ni el crimen, siempre vamos a defender nuestras convicciones”, precisó.

Al detallar cada una de las acciones, obras y avances, la gobernadora subrayó que su mayor compromiso ha sido que las familias de Aguascalientes vivan seguras y en paz; por ello, dijo que gracias al “Blindaje Aguascalientes”, el estado se mantiene entre las tres entidades más seguras del país; la percepción de seguridad aumentó más de 31 por ciento y la incidencia delictiva disminuyó más de 29 por ciento.

Precisó que se fortalecieron los cuerpos de seguridad con la graduación de mil 213 nuevos policías de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad (Unpol); se entregaron 535 nuevas patrullas y otras herramientas, mientras que la inversión en equipamiento policial creció más de 185 por ciento. También se mejoraron las condiciones de las y los policías con incrementos salariales, bonos, acceso a vivienda y becas educativas para ellos y sus familias.

En materia de salud, Tere Jiménez aseguró que el compromiso se ha centrado en atender a las personas con calidad y sensibilidad. Dijo que entre los resultados más relevantes destacan las creaciones en el Hospital Miguel Hidalgo de la Unidad de Trasplante de Médula Ósea, la Unidad Periférica de Salud y la Unidad de Atención a Pacientes con Quemaduras, así como una nueva Sala de Hemodinamia; además, se abrió el Programa de Trasplante de Hígado.

También se realizaron 66 obras de infraestructura de salud y se ampliaron servicios en hospitales como el Miguel Hidalgo, de la Mujer, Tercer Milenio y en los de Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga y Calvillo.

La gobernadora añadió que el Seguro Popular Aguascalientes incrementó 58 por ciento los servicios gratuitos, mientras que la red de atención se fortaleció con 179 Casas de Salud, ocho Unidades Médicas Móviles y 84 Centros de Salud. También se pusieron en marcha nuevas unidades para atención infantil y juvenil de salud mental y se incorporaron 16 ambulancias para fortalecer la capacidad de respuesta.

Por otro lado, Tere Jiménez destacó que la educación es la herencia más grande que se puede dejar a las siguientes generaciones.

“¡Esa es la verdadera justicia social! Entregarles la herencia de la educación y el conocimiento para que puedan triunfar en México y en el mundo”, señaló.

En este sentido, informó que se han otorgado más de 94 mil becas desde primaria hasta universidad y se han entregado más de 930 mil uniformes, útiles, zapatos, mochilas y tenis. Además, se realizaron 600 obras para construir, ampliar y rehabilitar planteles de todos los niveles, con nuevos complejos y más opciones de bachillerato en municipios y comunidades.

Destacó también que la enseñanza del inglés alcanzó una cobertura de 96 por ciento en primaria y de 100 por ciento en secundaria, mientras que más de 2 mil jóvenes participaron en programas de movilidad educativa en 83 países. A ello se suma la creación de nuevas opciones universitarias y el impulso a la formación en áreas como semiconductores, inteligencia artificial, aeronáutica y electromovilidad.

“Que el lugar donde nace una niña o un niño nunca limite hasta dónde puede llegar. Para eso educamos: para que nuestros jóvenes puedan elegir su futuro y competir con los mejores del mundo. Ya lo hemos hecho y hemos ganado”, afirmó.

Como muestra de estos avances, resaltó que estudiantes de Aguascalientes han obtenido reconocimientos en competencias de matemáticas, ciencia, robótica e inteligencia artificial, con participaciones en Japón, Reino Unido, China y Singapur.

La gobernadora de Aguascalientes precisó que uno de sus principales objetivos es hacer de Aguascalientes un estado más competitivo, dinámico y fuerte, donde las inversiones se traduzcan en mejores trabajos y oportunidades para las familias. Con ese fin, reportó que la inversión extranjera directa tuvo un incremento de más de 211 por ciento, del primer trimestre de 2025 al primer trimestre de 2026, y el estado se ubica entre los mejores a nivel nacional.

Destacó que han llegado 86 nuevas inversiones y ampliaciones de empresas de Japón, Estados Unidos, Alemania, Canadá, la India y otros países, junto con importantes proyectos nacionales. Comentó que las nuevas inversiones que han llegado al estado representan más de 66 mil 400 millones de pesos, y nuevos empleos en sectores como semiconductores, automotriz, telecomunicaciones, logística, tecnologías digitales, manufactura avanzada, comercio y agroindustria.

Además, Aguascalientes se consolidó en 2025 como el segundo mayor productor de vehículos ligeros del país, con más de 594 mil unidades y se ubicó en tercer lugar nacional en exportaciones, con más de 47 mil millones de dólares. También se respaldó a más de 23 mil emprendedores y pequeñas y medianas empresas con programas de apoyo y financiamiento y se abrieron tres tiendas Hecho en Aguascalientes, con más de 170 productos locales.

En materia de infraestructura pública, la gobernadora destacó que cada obra se realiza con planeación y en atención a las necesidades de la ciudadanía. Informó que se realizaron más de mil 200 obras en los municipios para acercar servicios, conectar comunidades y mejorar la vida cotidiana.

Destacó el nuevo Tercer Anillo, donde ya se rehabilitaron más de 30.7 kilómetros con concreto hidráulico, en una superficie que equivale a más de 54 veces el Estadio Victoria, así como el inicio de la construcción del nuevo Libramiento Oriente, que consolidará lo que será el Cuarto Anillo de Aguascalientes.

También dio a conocer la rehabilitación de la avenida José María Escrivá de Balaguer, la ampliación a cuatro carriles de la avenida Héroe Inmortal y un impulso al Programa de Rehabilitación Carretera, con un incremento de 80 por ciento en los kilómetros atendidos en el estado, además del inicio de la construcción del nuevo puente de Margaritas en Jesús María, así como la rehabilitación de varias calles y avenidas en todos los municipios.

Tere Jiménez informó que está en proceso la modernización del bulevar Luis Donaldo Colosio y la rehabilitación del bulevar San Marcos, así como la construcción del nuevo Foro de las Estrellas, además de 40 obras de infraestructura deportiva y 152 de infraestructura hidráulica, entre colectores, nuevos pozos, plantas de tratamiento y drenaje. De igual forma, destacó la construcción de miles de viviendas de tipo social en varios municipios del estado.

Con respecto al apoyo al sector agropecuario, la gobernadora dijo que el campo es motivo de orgullo y una fuerza determinante para la economía de Aguascalientes, por lo que se mantiene una política de respaldo a las y los productores con herramientas, financiamiento y acceso a nuevos mercados.

Prueba de ello, precisó, es que se aumentó en más del 15 por ciento los apoyos para que las y los productores puedan comprar maquinaria y equipamiento ganadero y apícola; se incrementó más de 138 por ciento la inversión en tecnificación de riego; se construyeron y rehabilitaron más de mil 100 bordos para captar agua de lluvia, y se realizaron 381 obras de apoyo a la producción; además, el estado es ejemplo nacional con la conclusión del Distrito de Riego 001.

Gracias a ello, hoy el campo ganadero de Aguascalientes registra un crecimiento sostenido superior al 13 por ciento y la agroindustria creció un 10 por ciento; además, es segundo lugar nacional en producción de carne de pollo, guayaba y maíz forrajero, y destaca en lechuga, uva, fresa, brócoli, ajo, durazno, entre otros productos.

Al referirse al tema de movilidad, Tere Jiménez destacó que desde el inicio de su administración trabaja para consolidar un transporte público digno que acerque a las personas al trabajo, a la escuela y a sus familias. Dijo que con ese fin se modernizó la movilidad, se facilitó el traslado de personas, se mejoraron rutas y se capacita de forma permanente a quienes conducen las unidades para que ofrezcan un trato de excelencia y con calidad humana para todos los usuarios.

Como parte de ese plan, informó que se creó la Agencia de Movilidad y se entregaron 205 camiones urbanos, todos con internet gratuito; así como la construcción de 130 nuevos paraderos que tendrán accesibilidad universal, conexión a internet, botón de alerta y cámaras de seguridad.

Dio a conocer que se amplió 55 por ciento la entrega de tarjetas con viajes gratuitos, además de que se ofrece un descuento del cien por ciento en la tarifa a personas con discapacidad y 50 por ciento de descuento para estudiantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y trabajadoras del hogar.

Con respecto al rubro de desarrollo social, la gobernadora de Aguascalientes aseguró que trabaja todos los días por la dignidad de las personas y para que la prosperidad llegue a todos los hogares, especialmente a quienes más lo necesitan.

Dijo que, gracias a los programas y acciones que se impulsan a favor de los sectores más vulnerables, Aguascalientes es el segundo estado con mayor avance en el índice de progreso social, que se refleja en una reducción de la pobreza extrema en más del 66 por ciento y en que es uno de los cuatro estados con mayor esperanza de vida.

En ese sentido, informó que se distribuyeron más de 18 millones de platos de comida caliente y aumentó 167 por ciento el número de comedores comunitarios, con un incremento de 275 por ciento en la entrega de alimentos nutritivos; a través del Instituto de Beneficencia Pública, más de 20 mil personas recibieron apoyos gratuitos, como prótesis, aparatos auditivos, lentes y sillas de ruedas; mientras que más de 34 mil 800 personas recibieron atención en las Estancias de Día, con servicios de alimentación, salud y rehabilitación. Además, 645 adultos mayores obtuvieron prótesis dentales mediante el Programa “Sonrisas Gigantes”.

Tere Jiménez hizo hincapié en su interés por la protección a niñas, niños y adolescentes; dijo que con ese propósito se inauguró Casa Aurora y comenzó operaciones el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, con atención médica, psicológica y legal. También se construye Casa Libertad para las convivencias familiares supervisadas y un nuevo Centro de Terapia Asistida con Animales.

La atención a las mujeres también ha sido una de las prioridades de la gobernadora de Aguascalientes; prueba de ello, dijo, es que se creó la Policía Rosa y hoy se cuenta con más de 24 mil 900 agentes rosas que apoyan y canalizan a mujeres en situación vulnerable, con el respaldo de nueve Casas Rosas que brindan refugio y atención integral.

Informó que con programas como “Poder Mujer e Igualdad”, “Confía”, “Mujer Rural”, “Emprende-T” y Fomento al Autoempleo, muchas mujeres hoy tienen nuevos negocios; también se aumentó 274 por ciento la entrega de Tarjetas Rosas y se abrieron 65 Estancias Infantiles para apoyar a las familias.

En cuanto a la atención de la salud femenina, indicó que todas las mujeres detectadas con cáncer de mama o de cuello uterino recibieron tratamiento gratuito, se acercaron consultas mediante las Caravanas Rosas y se abrieron 32 nuevos lactarios.

La gobernadora añadió que, a través del Programa “Reencontrando Corazones”, más de 5 mil 600 personas, entre adultos mayores y sus familiares, han podido volver a abrazarse y reencontrarse después de 10, 20 y hasta 30 años de no verse.

“Detrás de cada resultado está el esfuerzo de la gente; de quienes trabajan, emprenden, enseñan, cuidan a sus familias y hacen producir esta tierra. A ustedes, gracias por su confianza y por hacer su parte. Mi responsabilidad es corresponderles con trabajo, cuidar lo que hemos construido y abrir camino a lo que sigue. Seguiré dando lo mejor de mí, con fuerza y corazón, por Aguascalientes. ¡Que viva Aguascalientes! ¡Viva México!”, concluyó la gobernadora.

Como parte de las actividades del Cuarto Informe de Gobierno, se instalaron diversas exposiciones interactivas en las inmediaciones del Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, donde las y los asistentes tuvieron la oportunidad de palpar y conocer de cerca los avances, programas y proyectos que impulsan el desarrollo de Aguascalientes en distintos sectores.

A través de estos espacios, se exhibieron productos locales con el distintivo Hecho en Aguascalientes, vinos de la región y piezas de deshilado, que muestran el talento, la creatividad y la tradición de las y los productores del estado. Asimismo, se presentaron programas y acciones en materia de seguridad pública, educación, desarrollo agropecuario, atención a personas con discapacidad, medio ambiente, movilidad, entre otros rubros, con el propósito de acercar a la ciudadanía los resultados del trabajo realizado por el Gobierno del Estado y destacar el impacto de estas iniciativas en la vida de las familias aguascalentenses.

El evento contó con la presencia del Sr. Luis Alberto Villarreal García; Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal; Columba López Gutiérrez, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural federal, en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato; Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro; Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango; David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas; las y los senadores Antonio Martín del Campo, María de Jesús Díaz Marmolejo, Enrique Vargas del Villar, Francisco Javier Ramírez Acuña, Miguel Márquez Márquez, Marco Antonio Cortés Mendoza, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Romina Contreras, Vero Rodríguez, Ivideliza Reyes Hernández y Agustín Dorantes Lambarri; Jorge Romero Herrera, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN); Xóchitl Gálvez y Josefina Vázquez Mota, excandidatas a la Presidencia de la República; así como exgobernadores, diputados federales y estatales, presidentes municipales, funcionarios de los tres niveles de gobierno, representantes de la sociedad civil, entre otras autoridades civiles y militares.