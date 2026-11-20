Hasta ahora, Telcel no ha informado cuánto tiempo más demorará en restablecer por completo el servicio. (Foto: Imagen generada con ChatGPT / Capturas de pantalla).

¿Estás pensando en volver a las palomas mensajeras, enviar señales de humo o revivir los teléfonos públicos? No eres la única persona. La falla en la red de Telcel ha ocasionado problemas de comunicación para cientos de sus clientes.

Los reportes sobre las fallas en el servicio comenzaron antes del mediodía de este viernes 20 de noviembre. Desde entonces, algunos usuarios no han podido realizar llamadas, enviar mensajes de texto ni acceder a internet mediante sus datos móviles.

Así que respira. No es que no te quiera contestar, te haya bloqueado o estés disfrutando de otro día ‘tranqui’ sin llamadas de tu jefe: Es la compañía telefónica, que continúa presentando intermitencias en sus servicios a lo largo del día.

Los mejores memes de la caída de Telcel. (Foto: Captura de pantalla)

Mientras muchos recurren a las redes sociales para expresar su molestia por las fallas de Telcel, otros decidieron tomar la situación con humor y compartir memes con los que más de una persona se sentirá identificada.

Los mejores memes sobre la caída de Telcel

‘¿Qué se cayó la red? Ni idea, yo no registré mi línea’, dice uno de los memes que circulan en redes sociales. Y es que, mientras algunos están molestos por las fallas, hay quienes ni siquiera habían notado el problema hasta que entraron a X.

Los mejores memes de la caída de Telcel. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes de la caída de Telcel. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes de la caída de Telcel. (Foto: Captura de pantalla)

Otros —y sabemos que tú también llegaste a pensarlo— creyeron que el problema estaba en su celular. Por eso, lo reiniciaron una y otra vez y, en los casos más extremos, ¿hasta lo arrojaron violentamente? Al menos eso sugieren algunos memes.

La demora en la recuperación del servicio también se convirtió en motivo de bromas. Los usuarios han compartido imágenes para expresar su molestia por el tiempo que ha tomado resolver el problema, que afecta a una gran cantidad de clientes.

Los mejores memes de la caída de Telcel. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes de la caída de Telcel. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes de la caída de Telcel. (Foto: Captura de pantalla)

Y el clásico meme que aparece cada vez que un servicio presenta fallas tampoco podía faltar: ‘Pero para cobrar sí son buenos’. Sin embargo, no todos están molestos. Algunos ‘godínez’ celebraron la oportunidad de no recibir llamadas de sus jefes.

Otros llevaron la creatividad un paso más allá y propusieron revivir las cartas, los buzones y los teléfonos públicos, aquellos medios de comunicación que quedaron en desuso con la llegada de los celulares. También están quienes aprovecharon la desconexión para comenzar a conectar consigo mismos.

Los mejores memes de la caída de Telcel. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes de la caída de Telcel. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes de la caída de Telcel. (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué provocó las fallas de Telcel?

La falla en los servicios de Telcel registrada este viernes 20 de noviembre se originó por una “degradación en la red”, informó la compañía en respuesta a una consulta de El Financiero realizada por Christopher Calderón.

De acuerdo con la empresa, el problema afecta a localidades de la Región 9, que comprende la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos. La situación provoca intermitencias en las llamadas, los mensajes de texto y la conexión a internet mediante datos móviles.

Los mejores memes de la caída de Telcel. (Foto: Captura de pantalla)

Los primeros reportes de usuarios comenzaron alrededor de las 11:00 horas. A través de redes sociales, clientes señalaron que no podían realizar llamadas ni navegar por internet. Otros incluso tuvieron dificultades para recuperar la señal de sus teléfonos.

Telcel indicó que su equipo de ingeniería continúa trabajando en campo para solucionar el problema. Sin embargo, no precisó qué provocó la degradación ni cuánto tiempo tardará en restablecerse por completo el servicio.

Por el momento, la compañía tampoco cuenta con un estimado para garantizar que todos sus usuarios recuperen la conexión al 100 por ciento.