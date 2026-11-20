La salida de Jensen Huang y las dudas sobre la rentabilidad de la IA golpean a Nvidia.

Las acciones Nvidia se desplomaron este viernes un 14 por ciento, hasta los 125.53 dólares, en una jornada de fuertes ventas de valores tecnológicos en Wall Street que castigaron especialmente a las compañías vinculadas a la inteligencia artificial (IA).

Los títulos de Nvidia acumulan una bajada semanal del 22.9 por ciento, desde los 162.85 dólares a los que terminaron la sesión del viernes pasado, y del 32.7 por ciento en comparación con el cierre de hace dos viernes, de 186.64 dólares.

El desplome se produce en medio de la crisis que atraviesa la compañía desde que su entonces consejero delegado, Jensen Huang, dimitió tras salir a la luz varias relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con Alice Huang, entonces directiva de la empresa singapurense Megaspeed y sospechosa de trabajar para los servicios de inteligencia chinos, así como con empleadas de Nvidia.

Según una investigación publicada este viernes por The New York Times, Alice Huang y miembros de su entorno familiar mantienen vínculos empresariales con compañías chinas relacionadas con la industria de defensa y proveedores del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino).

Crisis de Nvidia: liderazgo incierto y dudas sobre la IA

La salida de Jensen Huang también ha provocado inquietud sobre el futuro de la empresa, que nombró como consejera delegada interina a su directora financiera, Colette Kress, mientras busca a un sustituto permanente.

Su consejo aseveró esta semana que no contempla restituir a quien fuera su cofundador.

Todo ello en un momento en que los inversores cuestionan la rentabilidad de las enormes inversiones en IA, pese a que Nvidia, hasta hace poco la más grande del mundo en cuanto a cotización en bolsa, presentó esta semana resultados y previsiones por encima de las expectativas.

El martes, Nvidia informó de que duplicó sus beneficios e ingresos en el último trimestre, pero se está viendo lastrada por su crisis de liderazgo y las dudas sobre la sostenibilidad del sector de la IA.

La empresa encadena ya siete semanas a la baja, en lo que supone su peor racha desde la crisis financiera de 2008, destacaban los medios especializados.