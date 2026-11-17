El debut de Anthropic marca la agenda de los mercados este martes.

Los mercados accionarios a nivel global reportaron pérdidas este lunes, ante el retroceso en las acciones tecnológicas, ante la cautela por los resultados de Nvidia , la expectativa del debut en bolsa de Anthropic , y las persistentes dudas sobre la inteligencia artificial (IA) .

En Wall Street, el índice Nasdaq resultó el más afectado, al retroceder 2.49 por ciento, seguido del S&P 500 y del Dow Jones, con bajas de 1.92 y 1.41 por ciento, respectivamente.

En el desempeño individual destacó la caída de Nvidia tras la salida de su CEO, Jensen Huang , con 4 por ciento, así como las acciones de Intel, con 6.8 por ciento; Oracle, con 4.8 por ciento; AMD, con 4.7 por ciento, y Apple, con 0.93 por ciento.

“El retroceso en las acciones de tecnología y servicios de comunicación arrastró a la baja a los mercados bursátiles el lunes, mientras los inversionistas esperaban los resultados trimestrales de Nvidia y la oferta pública inicial (OPI) de Anthropic”, indicó Brian Therien, estratega en Edward Jones.

En Europa, el índice Xetra DAX, de Alemania, retrocedió 0.57 por ciento; el IBEX 35 de España perdió 0.37 por ciento; el FTSE 100 de Londres, un 0.19 por ciento, y el CAC-40 de la bolsa de Francia perdió 0.20 por ciento.

“La debilidad se extendió a casi todos los rincones de las operaciones ligadas a la IA , mientras los inversionistas continuaban asimilando la incertidumbre en torno a la transición de liderazgo de Nvidia , así como la sostenibilidad general de las cuantiosas inversiones en IA”, señaló JJ Kinahan, vicepresidente sénior y director de Expansión Minorista y Productos de Inversión Alternativa en CBOE Global Markets.

“Nvidia presentará sus resultados (hoy) tras el cierre del mercado y es probable que vuelva a dominar los titulares. Las cifras pondrán a prueba no solo qué tan buen desempeño tuvo, sino también cómo luce su guía de proyecciones”, dijo.

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh , señaló que la IA implica diversos escenarios para la economía, y uno de ellos consiste en que genera un aumento de la productividad y beneficios que mantienen al PIB por encima de su promedio a largo plazo, con niveles de pleno empleo en Estados Unidos.

Añadió que también la IA podría decepcionar y tras importantes inversiones de capital y ganancias en bolsa, la rentabilidad esperada podría disminuir y las valoraciones de las acciones podrían caer, lo que provocaría una desaceleración económica y un aumento más notable del desempleo.

Freno de EU a China por acceso a semiconductores impacta en Asia

Las bolsas asiáticas cayeron además por las medidas adoptadas por Estados Unidos para restringir el acceso de China a los chips y servidores de inteligencia artificial avanzada aumentaban la cautela ante la presentación de resultados de alto riesgo de Nvidia.

“Las últimas restricciones podrían desencadenar una reacción en cadena en toda la cadena de suministro de IA de Asia”, dijo Hebe Chen, analista de mercado sénior de Vantage Global Prime.

Señalo que si los desarrolladores chinos pierden el acceso a la capacidad informática en el extranjero, esto podría ralentizar la adopción de la IA y debilitar la demanda de nuevos centros de datos , lo que a la larga se traduciría en menos pedidos de procesadores avanzados, chips de memoria y equipos semiconductores en Taiwán y Corea.

Al inicio de jornada de este martes, el índice Kospi, de Corea del Sur, y el Nikkei-225 de Japón, retrocedían 0.9 y 0.7 por ciento, respectivamente.

(El Financiero)

A la espera del debut de Anthropic en Wall Street

Se prevé que Anthropic fije el precio de su oferta pública inicial la noche del miércoles 18 de noviembre, mientras que sus acciones comenzarían a cotizar en el Nasdaq bajo la clave de pizarra ANT el jueves.

Joe Maher, economista de mercados en Capital Economics, señaló que la oferta pública inicial de Anthropic busca recaudar hasta 100 mil millones de dólares, superando el récord de SpaceX, con el respaldo de hiperescaladores y fabricantes de chips que cubren una cuarta parte de la emisión.

Indicó que el apetito por valuaciones elevadas ya se enfría: Anthropic recortó su meta de valoración de 2 billones a entre 1.3 y 1.5 billones de dólares, y OpenAI pospuso su debut tras una ronda privada más débil y dos desarrolladores de centros de datos retrasaron su salida por falta de demanda.

Pese a ello, se espera que siga una fuerte ola de emisiones con el posible debut de OpenAI y otras firmas del sector en 2027, mientras Meta avanza en su venta de acciones por 90 mil millones de dólares.

Maher advirtió que el creciente gasto de inversión y el menor flujo de caja libre mantendrán altas las emisiones de capital y deuda, presionando los diferenciales del sector y confirmando que el auge de la IA entra en su etapa final, por lo que cualquier rebote sería breve.

Con información de Bloomberg.