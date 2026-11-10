Anthropic apunta a hacer historia en Wall Street: Busca valor de mercado de 1.4 bdd con OPI

Anthropic PBC busca alcanzar una valoración totalmente diluida de alrededor de 1.4 billones de dólares en su oferta pública inicial, en un intento por hacer historia como el primer laboratorio de inteligencia artificial de frontera que sale a bolsa.

El fabricante del chatbot Claude y algunos de sus accionistas buscan recaudar hasta US$90.400 millones mediante la OPI y una colocación privada.

La oferta base recaudaría hasta US$64.400 millones, con acciones ofrecidas a entre US$70 y US$78 cada una, según un documento presentado el martes ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

Anthropic ofrece 801.4 millones de acciones, mientras que sus accionistas venden 23.6 millones.

La cifra también incluye una colocación privada que busca recaudar un total de US$26.000 millones entre Advanced Micro Devices Inc., Broadcom Inc., Google de Alphabet Inc., Micron Technology Inc., Microsoft Corp., Nvidia Corp. y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., según el documento.

¿Cuánto vale la empresa detrás del chatbot Claude?

En el extremo superior del rango de precios, Anthropic tendría un valor de mercado de alrededor de US$1 billón, según las acciones en circulación que figuran en el documento.

Al considerar las opciones sobre acciones de empleados, las acciones restringidas y los títulos reservados para el programa de la empresa que iguala las donaciones benéficas, Anthropic tendría una valoración totalmente diluida de alrededor de US$1.4 billones.

El ambicioso objetivo de Anthropic, incluida la colocación privada, alcanzaría aproximadamente US$100.000 millones al considerar una opción de sobreasignación, o greenshoe, según cálculos de Bloomberg News.

Eso superaría la oferta base de US$75.000 millones de SpaceX, o los US$86.200 millones que recaudó al incluir la greenshoe.

El objetivo desafía el nerviosismo provocado por el fuerte desplome de las acciones vinculadas a la IA la semana pasada, impulsado por las expectativas de que políticos que prometen una regulación más estricta de los centros de datos y la infraestructura relacionada elevarán los costos y limitarán el desarrollo de la tecnología.

Según CNBC, que cita a fuentes cercanas a la empresa, Anthropic tiene previsto comenzar a cotizar el 19 de noviembre, y además espera destinar alrededor del 20 por ciento de las acciones a los inversores minoristas.

¿Qué hay detrás de la oferta pública de Anthropic?

La solicitud de Anthropic ante la SEC tiene lugar apenas una semana después de la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos.

Los demócratas han adoptado una postura crítica con los centros de datos y apuestan por una mayor regulación de la IA, en contraposición a la visión desreguladora que defiende el presidente estadounidense, Donald Trump.

En el documento presentado ante la SEC, Anthropic divulgó que obtuvo en el último semestre, finalizado el 30 de septiembre, 33 mil 240 millones de dólares en ingresos, un aumento de aproximadamente el mil 200 por ciento en términos interanuales.

“Nuestro objetivo es ayudar a la humanidad a trazar un rumbo seguro a través de esta evolución tecnológica, abrir nuevas fronteras al descubrimiento y dar pasos en una era de milagros. Todos los que tengan acciones de nuestra empresa formarán parte de ese esfuerzo”, expresó la compañía.

Con información de EFE