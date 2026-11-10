Wall Street HOY: Nasdaq cae tras advertencia de la Fed sobre tasas de interés

Así cotizan las bolsas en México y Estados Unidos este martes 10 de noviembre.

Las bolsas en Wall Street operan a la baja tras los comentarios de Christopher Waller, gobernador de la Fed, quien dijo que apoyará un aumento a la tasa de interés de 25 puntos en la reunión de diciembre.

El Nasdaq encabeza las pérdidas con un retroceso de 1.25 por ciento, al ubicarse en los 24 mil 937 puntos, seguido por el S&P 500, que cae 0.83 por ciento, hasta las 7 mil 487 unidades. El Dow Jones registra una baja de 0.65 por ciento, con lo que se sitúa en los 52 mil 50 puntos.

“La Fed podría impulsar un ciclo de endurecimiento más agresivo, dado que el Índice de Precios al Consumo sigue registrando cifras elevadas”, adelantó Lindsay Rosner, de Goldman Sachs Asset Management.

“Una subida de tipos en diciembre constituye nuestro escenario base, a pesar de la inquietud más generalizada en torno a la inteligencia artificial; además, la persistencia de la inflación implica que no podemos descartar nuevas alzas en 2027″, añadió.

¿Cuándo bajan las bolsas en México HOY?

El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió con una caída de 0.07 por ciento, a las 71 mil 805 unidades, mientras que el FTSE de la Bolsa Institucional de Valores sube 0.08 por ciento a los 1 mil 457.42 puntos.

El peso mexicano también retrocede en las operaciones de este martes 10 de noviembre, con una depreciación de 0.75 por ciento lo que lleva el tipo de cambio a las 18.67 unidades.

En el mercado de materias primas, los precios internacionales del petróleo registran pérdidas: la referencia West Texas Intermediate (WTI) cae 0.08 por ciento y cotiza en los 86.77 dólares por barril, en tanto que el crudo Brent retrocede 0.44 por ciento al ubicarse en los 92.13 dólares por unidad.

Con información de Valeria López y Bloomberg