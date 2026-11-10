Nvidia y el precio del escándalo

¿Podría la infidelidad marital de un director ejecutivo generar pérdidas de 250 mil millones de dólares en un día?

Pues sí. Ayer Nvidia llegó a perder más de 250 mil millones de dólares de valor de mercado y cerró con una merma de unos 190 mil millones. La acción cayó 4.3 por ciento y tocó su nivel más bajo desde abril, luego de que el domingo su fundador y director general, Jensen Huang, admitiera en un correo a los empleados haber sido infiel a su esposa. “Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos”, escribió.

La mujer del escándalo es Alice Huang, exdirectiva de Megaspeed, una empresa de cómputo en la nube de Singapur, cliente de Nvidia, acusada de desviar a China equipos con chips de inteligencia artificial, pese a prohibiciones.

Según Financial Times y The New York Times, las agencias de inteligencia de Estados Unidos la señalan de pasar información a Beijing. Huang sostiene que la relación no implicó compartir información sensible de la compañía. El consejo de administración le expresó su confianza, dijo no tener indicios de que se comprometieran secretos corporativos, pero aun así abrió una investigación independiente.

El mercado hizo su propia indagatoria y emitió un veredicto preliminar. La sacudida llegó sobre un terreno ya frágil, pues la acción acumulaba una baja cercana a 20 por ciento en el último mes por las dudas sobre las valuaciones ligadas a la IA.

Con la caída de ayer, Nvidia consolidó la pérdida del título que sostuvo casi sin interrupciones desde junio de 2025, el de la empresa más valiosa del mundo.

Apple, que ayer marcó un cierre récord de 5.1 billones de dólares, ocupa hoy el primer sitio, tras rebasarla desde el jueves, cuando el temor a una regulación más estricta de la IA tras el triunfo demócrata en las elecciones intermedias provocó un desplome de 9 por ciento de Nvidia.

Desde su máximo de principios de octubre, cercano a 5.8 billones de dólares, la capitalización de Nvidia ha caído alrededor de 1.5 billones de dólares. El escándalo no la destronó, pero la remató.

El caso puede parecer materia de tabloides, pero es en realidad una lección de gobierno corporativo. Ninguna empresa envuelta antes en un escándalo de su director general pesaba más del 1 por ciento del S&P 500. Nvidia pesa unas siete veces eso.

Huang fundó la compañía en 1993, la ha dirigido desde entonces y no existe un sucesor designado. Grandes inversionistas llevan años advirtiendo que no se puede tener la acción sin considerar el ‘riesgo de hombre clave’. Ayer ese riesgo dejó de ser una nota al pie en los prospectos y se convirtió en un precio.

Hay una segunda derivada que mantendrá el asunto rondando a los mercados. Si el episodio derivara en un divorcio, operaría el régimen de bienes gananciales de California, que reparte en mitades lo acumulado durante el matrimonio. Huang se casó con Lori Mills en 1985, ocho años antes de fundar Nvidia, de modo que prácticamente todo su paquete accionario, equivalente a 3.4 por ciento de la empresa, sería divisible.

No hay demanda presentada, Lori Huang no se ha pronunciado y los cálculos suponen que no hay acuerdo patrimonial entre los cónyuges. Con esas salvedades, las estimaciones de la prensa financiera apuntan a un fondo repartible de unos 125 mil millones de dólares, del cual ella podría reclamar cerca de 63 mil millones, con un techo teórico de 81 mil millones si se dividiera la fortuna completa. Unos 26 mil millones en fideicomisos irrevocables quedarían probablemente a salvo.

Para dimensionarlo, el acuerdo entre Jeff Bezos y MacKenzie Scott, el mayor conocido hasta ahora, rondó 38 mil millones de dólares. El de los Huang lo rebasaría por mucho y convertiría a Lori, de un día para otro, en una de las mujeres más ricas del planeta.

Nvidia no tiene acciones de doble clase y Huang, con esa participación, es apenas el quinto mayor accionista. Una partición no amenazaría el control, pero sí generaría una oferta potencial de títulos por decenas de miles de millones y una distracción mayúscula para el ejecutivo del que todo depende, en el momento menos oportuno.

Porque el calendario no da tregua. Nvidia reporta resultados el 17 de noviembre, la prueba de fuego de las valuaciones de la IA, y para el día siguiente los presidentes republicanos de tres comités de la Cámara de Representantes lo citaron a una sesión a puerta cerrada, aún sin confirmar, mientras los demócratas, fortalecidos tras las intermedias, afilan la supervisión sobre el sector y sobre el flujo de chips hacia China.

La moraleja rebasa a Nvidia. El auge de la inteligencia artificial está apalancado en la confianza en un puñado de empresas y, en buena medida, en un solo hombre.

Cuando esa persona falla en su vida privada, el costo no lo paga él solo. Lo pagan millones de accionistas en el mundo, incluidos los trabajadores mexicanos cuyas afores mantienen exposición a las tecnológicas estadounidenses.