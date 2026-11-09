Las polémicas por la decisión de Banxico

El recorte de 25 puntos base hecho por el Banxico que el jueves dejó la tasa de referencia en 6.25 por ciento no generó una polémica, sino varias. Conviene separarlas, porque no pesan lo mismo ni se resolverán al mismo tiempo.

La primera vive dentro de la Junta de Gobierno. La votación fue de 3 a 2. La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y los subgobernadores Gabriel Cuadra y Omar Mejía aprobaron la baja frente al voto en contra de Galia Borja y Jonathan Heath. Fue la tercera reducción dividida del año, tras las de marzo y mayo, siempre con los mismos disidentes.

Hay una ironía que vale anotar. La guía que acompañó al recorte, mantener la tasa “por un tiempo prolongado” en el nivel alcanzado, recoge casi literalmente la fórmula que Heath planteó desde mayo, cuando sostuvo que la pausa debería ser “de naturaleza prolongada”. La mayoría ganó la votación sobre el nivel de la tasa, pero adoptó el lenguaje de la disidencia un escalón más abajo.

La segunda polémica es con el consenso de los analistas. En la Encuesta de Citi del miércoles, 20 de 36 participantes no esperaban movimiento y solo seis anticiparon la baja. Fueron Bankaool, Barclays, Bradesco BBI, Finamex, Itaú BBA y UBS. Yo tampoco la vi venir.

El error de la mayoría se apoyó en anclas razonables. La Reserva Federal subió su tasa en septiembre por primera vez en más de tres años y los mercados descuentan otra alza en diciembre. El peso acumulaba ocho semanas de pérdidas y una depreciación cercana a 10 por ciento desde septiembre. La inflación de la primera quincena de octubre tuvo un alza, 3.62 por ciento. Y el propio banco había instalado desde mayo la narrativa del fin del ciclo, reforzada por tres decisiones unánimes.

Los seis que acertaron fue porque leyeron las minutas de septiembre como un conteo de votos y no como un estado de ánimo.

Ahí, dos integrantes ya hablaban de una “disminución puntual” y de un “ajuste fino a la baja”. Con la inclinación conocida de la gobernadora, la aritmética del 3 a 2 estaba a la vista. Tomaron en serio, además, la frase que Banxico insertó desde septiembre, que la política monetaria no tendría que reaccionar “de manera mecánica” a los ajustes previstos de la Fed. Nuesto amigo Víctor Gómez Ayala, de Finamex, sumó un factor táctico, la menor probabilidad de alza de la Fed en diciembre tras las intermedias en Estados Unidos y la baja del petróleo.

Un matiz. La sorpresa fue más de economistas que de inversionistas, pues una encuesta de Finamex mostraba que 55 por ciento de estos últimos esperaba la baja y como comentamos la semana pasada, los swaps ya descontaban 13 de los 25 puntos.

La tercera polémica, la de fondo, es la de los argumentos.

La crítica más seria apunta a una paradoja. Banxico recortó al tiempo que elevó su previsión de inflación para el cuarto trimestre, de 3.5 a 3.7 por ciento, mantuvo el balance de riesgos sesgado al alza y reconoció que las expectativas de mayor plazo siguen arriba de la meta.

BBVA Research lo sintetizó al advertir que la confianza del banco en la continuidad de la desinflación parece mayor que la que sugieren los datos y sus propios pronósticos. Banamex estimó que los beneficios del ajuste son marginales frente a los riesgos de volatilidad y de credibilidad.

La defensa de la decisión tiene lógica interna. En la entrevista que hoy publicamos en El Financiero, la gobernadora Rodríguez Ceja me explicó que el repunte de la inflación estaba anticipado y provino por completo de la no subyacente, mientras la subyacente, en 3.78 por ciento, baja desde febrero, con mejoría en servicios que suelen ser inerciales.

Con la holgura económica que hay, el traspaso cambiario es reducido y opera con rezagos, al grado de que la apreciación de 2025 y buena parte de 2026 aún estaría empujando a la baja los precios de las mercancías. El diferencial de tasas ajustado por volatilidad, subrayó, sigue siendo de los más altos entre emergentes, y las dos economías transitan fases distintas del ciclo, allá expansión apoyada en la inteligencia artificial, acá capacidad ociosa.

Dejó además una precisión relevante. El “tiempo prolongado” no implica un plazo predeterminado. Es un compromiso atado a los datos, no al calendario.

El dólar saltó 27 centavos el jueves y tocó 18.81 en el interbancario, pero la semana cerró con el peso en torno a 18.60, rompiendo una racha de ocho semanas de pérdidas. La curva bajó, sobre todo en la parte corta, y la Bolsa avanzó 2.25 por ciento. Monex describió la reacción cambiaria como “acotada y transitoria”.

Las polémicas, con todo, tienen fechas de resolución. Hoy mismo el INEGI publica la inflación completa de octubre, primera prueba de la apuesta. El 19 de noviembre se conocerá la minuta. La Fed decidirá el 9 de diciembre y Banxico cerrará el año con la decisión del día 17.

La pregunta de fondo no es si el recorte cabía en el marco analítico del banco central, porque cabía, fue consistente con los argumentos.

Tal vez haya que leer de otra manera las minutas para no tener sorpresas nuevamente. Es legítimo tener diferencias y polémicas, pero en el mercado financiero, la previsibilidad siempre será mejor.