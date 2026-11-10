Posible divorcio de Jensen Huang le saldría carísimo: ¿Cuánto le daría a su esposa por infidelidad?

La fortuna de Jensen Huang estaría en juego: esto podría recibir su esposa en un divorcio. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

La infidelidad de Jensen Huang a su esposa, Lori Mills, podría costarle miles de millones de dólares si ambos deciden divorciarse.

En los últimos días, Nvidia y su fundador, Jensen Huang, se convirtieron en el centro de atención, luego de que el director ejecutivo de la empresa reconociera en un correo electrónico dirigido a sus empleados que tuvo una aventura.

La noticia le costó a la empresa 250 mil millones de dólares en valor de mercado. Sin embargo, esta es solo una pieza más del dominó que cae ante el temor de los inversionistas por las regulaciones que los próximos gobernadores demócratas planean imponer en varios estados donde se desarrollan centros de datos.

En un posible escenario de divorcio, Lori Mills, esposa de Huang, podría recibir miles de millones de dólares, de acuerdo con el régimen de bienes gananciales de California, estado donde contrajeron matrimonio en 1985, antes de la fundación de NVIDIA.

Enrique Quintana, director general editorial de El Financiero, señaló en su columna “Nvidia y el precio del escándalo” que Mills podría recibir una parte de las acciones que Huang posee en la empresa, equivalentes actualmente a alrededor del 3.4 por ciento. Se trata de un patrimonio repartible de 125 mil millones de dólares, del cual ella podría reclamar 63 mil millones.

“Para dimensionarlo, el acuerdo entre Jeff Bezos y MacKenzie Scott, el mayor conocido hasta ahora, rondó (los) 38 mil millones de dólares. El de los Huang lo rebasaría por mucho y convertiría a Lori, de un día para otro, en una de las mujeres más ricas del planeta”, puntualiza Quintana.

¿La última turbulencia de Nvidia?

La presunta infidelidad de Jensen Huang con Alice Huang, exdirectora de Megaspeed, una empresa de Singapur y cliente de Nvidia, no es la única turbulencia que enfrenta la compañía estadounidense.

Alice Huang es señalada por presuntamente desviar equipos con chips de inteligencia artificial de Nvidia hacia China, pese a las prohibiciones de Estados Unidos.

Sin embargo, el próximo 17 de noviembre, Nvidia tendrá que presentar sus resultados financieros, en lo que Quintana describe como “la prueba de fuego de las valuaciones de la IA”. Si las cifras no se acercan a las proyecciones, podrían provocar una caída mayor de sus acciones en la bolsa.

Los títulos de la principal fabricante de tarjetas para operar sistemas de inteligencia artificial acumulan una caída cercana al 20 por ciento en el último mes. Además, la empresa se alejó del primer lugar entre las compañías más valiosas del mundo, posición que ocupó en junio.

“Cuando esa persona falla en su vida privada, el costo no lo paga él solo. Lo pagan millones de accionistas en el mundo, incluidos los trabajadores mexicanos cuyas afores mantienen exposición a las tecnológicas estadounidenses”, concluyó Enrique Quintana.