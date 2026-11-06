¿La otra perdedora de las elecciones en EU? La IA: Futuro de centros de datos luce incierto

Mike Bourcier y su esposa Jenifer protestas contra centros de datos en Mason, Michigan, el 12 de octubre del 2026.

Tras una campaña llena de indignación contra los centros de datos de Inteligencia Artificial, ganaron las elecciones de mitad de mandato muchos candidatos demócratas que prometieron tomar medidas enérgicas contra esos colosos devoradores de energía.

Habrá probablemente un entorno regulatorio más estricto para los gigantes de la IA y los desarrolladores de centros de datos, incluso si el presidente Donald Trump —quizá el mayor defensor de la industria— frena cualquier ofensiva.

La regulación de los centros de datos en sí no figuró en la mayoría de las boletas electorales, y tampoco estuvo entre los principales temas para la mayoría de los votantes. Pero posturas de línea dura contra los centros se entretejieron en las plataformas de muchos candidatos, incluidos los demócratas que pusieron fin al prolongado control republicano en Texas, Ohio, Georgia, Nevada y Iowa, muchos de los cuales albergan tales instalaciones.

El escepticismo hacia los centros y su impacto en los precios de la electricidad a menudo se mezcló con el alto costo de la vida, un tema clave de campaña para los demócratas.

En Texas, Clayton Tucker, el primer demócrata elegido comisionado estatal de Agricultura desde 1986, afirmó que su promesa de combatir el desarrollo de los centros fue crucial para su victoria. Declaró que, a dondequiera que iba, los ganaderos temían que los centros de datos representaran una amenaza existencial para sus menguantes suministros de agua.

“Aquí hay un dicho viejo: ‘el whisky es para beber y el agua es para pelear’”, le comentó Tucker a The Associated Press. “Y eso fue exactamente lo que pasó”.

Centros de datos de IA fueron criticados en la campaña electoral

Según datos de AdImpact, campañas grandes y pequeñas gastaron más de 380 millones de dólares en anuncios de televisión que mencionaban centros de datos. Los demócratas gastaron tres veces más en el tema que los republicanos.

Las victorias contundentes de los demócratas podrían tener implicaciones de gran alcance para los centros de datos. Además de tomar el control del Congreso, los demócratas voltearon al menos cinco gobernaciones y asumieron el control total de los gobiernos estatales en cinco estados más: Wisconsin, Minnesota, Pensilvania, Nevada y Michigan.

Data Center Watch, un proyecto de la consultora de seguridad de IA 10a Labs, indicó que siguió a los candidatos ganadores al Congreso y a las gobernaciones y encontró que la gran mayoría había expresado apoyo a una regulación más estricta o incluso a una moratoria.

Entre los gobernadores, 32 de los 34 candidatos victoriosos en contiendas en las que AP declaró un ganador apoyan una regulación más estricta o restricciones. Doce de los 34 respaldan prohibiciones o moratorias.

Durante la campaña, el ahora gobernador electo de Wisconsin, David Crowley, demócrata, cambió su postura bajo la presión de su oponente republicano para adoptar una línea más dura contra los centros de datos. Al principio se oponía a cualquier moratoria; más tarde, Crowley ‘volteó bandera’ y afirmó que también apoyaba una, además de eliminar la exención del impuesto estatal sobre las ventas para operadores y desarrolladores de centros de datos.

En una entrevista con AP el jueves 5 de noviembre, Crowley admitió que ahora mantiene conversaciones sobre lo que propondrá una vez que asuma el cargo.

Entre las opciones están medidas como exigir a los desarrolladores que revelen más sobre su consumo de agua y energía; garantizar que una comunidad respalde un proyecto antes de que pueda avanzar, y proteger a los usuarios que pagan tarifas y a los contribuyentes de los costos energéticos de los proyectos.

Wall Street alarmada por rechazo a centros de datos

La elección de escépticos de los centros de datos plantea desafíos a los mercados bursátiles, que han ido en alza por el auge de la IA.

El jueves 5 de noviembre, el Nasdaq, que está lleno de acciones vinculadas a la IA, cayó 11 por ciento por debajo de su máximo histórico en medio de preocupaciones de que la construcción de centros de datos pueda desacelerarse.

La construcción de centros de datos está impulsando gran parte del crecimiento de la economía estadounidense, y cualquier desaceleración podría entorpecer ese desempeño.