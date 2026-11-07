Verificación vehicular en CDMX: Proponen cambios a los hologramas Cero, Doble Cero y Exento en 2027

El programa de verificación vehicular podría cambiar en 2027 con nuevas reglas para los autos que circulan en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los automóviles que más contaminan podrían enfrentar nuevos criterios para obtener los hologramas de verificación en la Ciudad de México y el Estado de México a partir de 2027.

Una propuesta de Iniciativa Climática de México (ICM) plantea modificar los requisitos para otorgar los distintivos Cero, Doble Cero y Exento, con el fin de que el nivel de emisiones de cada vehículo tenga mayor peso en la evaluación.

La iniciativa busca que la verificación vehicular no dependa únicamente de las condiciones actuales de las pruebas, sino que también considere el rendimiento de combustible, las emisiones evaporativas y la durabilidad de los sistemas de control de contaminantes.

ICM presentó la propuesta de actualización ante la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y recomendó que los nuevos criterios comiencen a aplicarse durante el primer semestre de 2027.

¿Qué cambiaría en los hologramas de verificación vehicular?

La medida contempla incorporar tres parámetros para evaluar el impacto ambiental de los automóviles:

Rendimiento de combustible: medir la eficiencia de cada vehículo a partir de su consumo.

medir la eficiencia de cada vehículo a partir de su consumo. Emisiones evaporativas: considerar los contaminantes que se liberan cuando el combustible se evapora.

considerar los contaminantes que se liberan cuando el combustible se evapora. Durabilidad de las emisiones certificadas: revisar que los vehículos mantengan los niveles de emisiones establecidos durante su vida útil.

(Graciela López Herrera)

Otro de los planteamientos es reservar el holograma Exento para vehículos que no generan emisiones contaminantes por el escape, en lugar de incluir automóviles que utilizan motores de combustión.

“Es indispensable actualizar el programa de verificación vehicular para que vuelva a ser un instrumento que ayude a mejorar la calidad del aire y contribuya a garantizar el cumplimiento del derecho a la salud y a un medio ambiente sano consagrado en el artículo 4o de la Constitución.”, destacó la organización en un comunicado.

¿Por qué buscan modificar la verificación vehicular en CDMX?

Uno de los problemas que señala ICM es que la antigüedad de un automóvil no necesariamente refleja cuánto contamina. Un vehículo puede conservar tecnologías de control de emisiones deterioradas y, aun así, cumplir con ciertos criterios para obtener un holograma que le permite circular con menos restricciones.

La organización estima que en la Zona Metropolitana del Valle de México circulan alrededor de 6.5 millones de vehículos de hasta 20 años de antigüedad. También señala que cada año se incorporan aproximadamente 300 mil unidades a la circulación.

A este escenario se suma la contaminación por ozono. Según el diagnóstico presentado por ICM, las concentraciones mensuales de este contaminante muestran una tendencia al alza en los registros de monitoreo de los últimos años.

cotingencia ambiental en CDMX y Edomex (Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Cuándo cambiarían los hologramas en CDMX y Edomex?

La propuesta plantea que los nuevos criterios de verificación entren en vigor durante el primer semestre de 2027. Sin embargo, todavía deben ser revisados por las autoridades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Por ahora, los automovilistas no tienen que realizar ningún trámite adicional ni cambiar sus hologramas. Mientras no se apruebe una modificación oficial, seguirán aplicándose las reglas vigentes del programa de verificación vehicular.