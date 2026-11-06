Detienen a profesora por ofrecer plaza en Policía de Investigación a cambio de 40 mil pesos

La Fiscalía detuvo a una profesora en Naucalpan, por fraude.

La Fiscalía de CDMX informó la captura de a Ana Karen ‘N’, por su probable participación en el delito de fraude específico, luego de que una de sus alumnas la denunciara por ofrecerle una supuesta plaza como agente de la Policía de Investigación (PDI) a cambio de dinero.

De acuerdo con la investigación, la imputada, de 31 años, era profesora de Criminalística en una universidad ubicada en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

En julio de 2026, habría utilizado un grupo de WhatsApp para ofrecer a estudiantes supuestas plazas de la PDI por 40 mil pesos, con la promesa de que podrían ingresar a la institución.

Para acceder a las supuestas plazas, las personas interesadas debían entregar documentación personal y realizar tres pagos: uno inicial de seis mil pesos y dos posteriores de 17 mil pesos, mediante depósitos a una cuenta bancaria proporcionada por la imputada.

El 9 de agosto de 2026, una de sus alumnas realizó el primer depósito de seis mil pesos.

Posteriormente, al advertir que podría tratarse de un engaño, acudió a la Fiscalía CDMX el 9 de septiembre para presentar una denuncia.

A partir de la denuncia, la Fiscalía CDMX investigó el ofrecimiento de las supuestas plazas y el pago realizado por la estudiante.

Con los resultados de las investigaciones y los dictámenes periciales, el agente del Ministerio Público obtuvo de un juez una orden de aprehensión contra Ana Karen N por fraude específico.

Agentes de la PDI, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ejecutaron la orden de aprehensión el 5 de noviembre de 2026 en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Posteriormente, la mujer fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica.

La Fiscalía CDMX hace un llamado a las personas que hayan recibido ofertas de ingreso a la PDI por parte de Ana Karen N, a presentar su denuncia ante el Ministerio Público.

Su testimonio puede contribuir a identificar a otras posibles víctimas, esclarecer el alcance de los hechos y garantizar el acceso a la justicia de las personas afectadas.