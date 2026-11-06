Fiscalía busca citar a Vadhir Derbez tras denuncia por presunta violación: ‘La investigación continúa’

La Fiscalía de la CDMX mantiene las investigaciones contra Vadhir Derbez por las denuncias que presentó una modelo estadounidense en abril de este año. (Foto: Cuartoscuro)

La Fiscalía de la CDMX confirmó que obtuvo una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por el delito de violación. Sin embargo, esta quedó sin efectos después de que el actor promovió un juicio de amparo, por lo que puede enfrentar el procedimiento penal en libertad.

La dependencia explicó que la resolución judicial no significa que la investigación contra el hijo de Eugenio Derbez haya concluido ni que esté exento de responder ante las autoridades. En consecuencia, todavía puede ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido.

La información se dio a conocer después de que el despacho Vega Mac Gregor Arellano anunció que buscaría una reunión con Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), para dar seguimiento a otra denuncia por presunta violación contra Vadhir Derbez.

¿Qué reveló la Fiscalía CDMX sobre la investigación contra Vadhir Derbez?

A través de un comunicado publicado este viernes 6 de noviembre, la Fiscalía capitalina aclaró que mantiene abierta una investigación relacionada con hechos presuntamente ocurridos en abril de este año, en la alcaldía Coyoacán, distinta de la denuncia anunciada ante la FGR.

La Fiscalía informó que, tras reunir las pruebas necesarias para llevar el caso ante un juez, consiguió una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por el delito de violación.

No obstante, la orden quedó sin efectos como consecuencia de un juicio de amparo promovido por Derbez. Esto permite que el cantante enfrente el procedimiento penal en libertad, aunque todavía debe atender los requerimientos judiciales correspondientes.

La Fiscalía también señaló que el actor no se presentó ante la dependencia, pese a que tanto él como sus representantes legales expresaron públicamente su disposición para colaborar con las investigaciones.

“A pesar de que Vadhir ‘N’ y sus abogados han manifestado públicamente su disposición a colaborar con las autoridades, hasta el momento, el investigado no ha comparecido ante esta Fiscalía”.

Para conseguir su comparecencia, las autoridades realizaron al menos 7 gestiones de citación presencial en 6 domicilios distintos, sin lograr notificarlo.

¿Cómo fue la primera denuncia contra Vadhir Derbez por violación?

La investigación de la Fiscalía CDMX se originó a partir de una denuncia presentada el 2 de abril de 2026 por una modelo estadounidense de 19 años, quien acusó a Vadhir Derbez de presuntamente agredirla sexualmente durante el último día de grabación de un video musical, en una locación de la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con la denuncia, el actor habría llevado a la joven a un camerino, donde presuntamente tuvo contacto físico con ella sin su consentimiento. Después, la modelo acudió ante las autoridades para denunciar los hechos y recibió medidas de protección.

Tras hacerse pública la acusación en mayo de 2026, el hijo de Eugenio Derbez rechazó los señalamientos durante una entrevista con el programa De Primera Mano, en la que estuvo acompañado por su equipo legal.

“Si estoy aquí dando la cara es porque tenemos todas las pruebas de que esto no sucedió, se me hace durísimo tener que pasar por esto. Quiero que todo esto se arregle y se clarifique”, declaró.

Durante la conversación con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Vadhir Derbez reconoció que conocía a la denunciante porque participó como modelo en uno de sus videos musicales. Sin embargo, negó que ambos estuvieran a solas durante la grabación.

“No, por supuesto que no. No sé cuántas personas éramos en la filmación, pero hay suficientes testigos”.

El pasado miércoles 4 de noviembre, el despacho Vega Mac Gregor Arellano convocó a una conferencia de prensa para solicitar una reunión con Ernestina Godoy, titular de la FGR, con el propósito de dar seguimiento a una denuncia por presunta violación contra el actor.

Posteriormente, el abogado Leopoldo Vega declaró ante medios de comunicación que se trataba de una nueva denunciante, distinta de la modelo estadounidense que acudió ante la Fiscalía capitalina.