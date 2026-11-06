Sasha Sokol exige a Luis de Llano cumplir con la disculpa: ‘Una sentencia es una orden, no una sugerencia’

Los abogados de Sasha Sokol afirman que Luis de Llano retrasa el cumplimiento de una obligación judicial. (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que Luis de Llano compartió un video en el que ofrece una disculpa pública a Sasha Sokol, la cantante señaló que el material no cumple con las disposiciones de la sentencia dictada contra el productor de Timbiriche.

“Luis de Llano no solo está retrasando el cumplimiento de una obligación judicial, sino pretendiendo sustituir el texto aprobado por el Juzgado”, escribió la cantante de ‘Rueda mi mente’ en un comunicado compartido en redes sociales.

En 2023, Luis de Llano fue declarado culpable en el caso de Sasha Sokol, por lo que la sentencia estableció, entre otras obligaciones, que debía ofrecerle una disculpa pública.

¿Por qué Luis de Llano habría incumplido con la sentencia?

Como parte de la sentencia, el Juzgado aprobó el texto que Luis de Llano debía leer durante la disculpa pública, el cual fue revisado y firmado por la actriz. Sin embargo, de acuerdo con su defensa, el productor compartió un discurso diferente.

Además, Luis de Llano habría incumplido el procedimiento establecido antes de difundir el video de disculpa, pues se determinaron una serie de pasos para evitar que Sasha Sokol fuera revictimizada.

“Luis de Llano debía entregar primero la grabación al Juzgado, Sasha tenía derecho a revisarla y solo después de la revisión correspondía a la juez autorizar su difusión”, señalaron los abogados de la actriz.

Sin embargo, el productor publicó el video sin que se cumpliera ese procedimiento de autorización. Ante ello, la representación legal de Sasha Sokol afirmó: “Luis de Llano ha desobedecido reiteradamente las órdenes judiciales (...) Hoy vuelve a desafiar a los tribunales y pretende mantenerse impune”.

¿Por qué Sasha Sokol rechaza la disculpa de Luis de Llano?

Además del incumplimiento del procedimiento, el equipo legal de Sasha explicó que Luis de Llano tampoco abordó los puntos que debía incluir en el video de disculpa ni reconoció su responsabilidad en los hechos.

“Bajo la apariencia de un lenguaje jurídico, Luis de Llano no pretende modificar la forma, sino el fondo: sustituye el reconocimiento de su posición de poder y responsabilidad por expresiones que presentan lo ocurrido como una relación entre iguales”, señala el comunicado.

Los abogados de Sasha afirman que, con ello, Luis de Llano pretende sustituir el texto aprobado por el Juzgado y evadir el cumplimiento de la sentencia. “Con la difusión de estos videos, Luis de Llano se burla de la justicia e intenta confundir a la sociedad (...) Una sentencia es una orden judicial, no una sugerencia”, señalaron.

Previamente, Sasha Sokol explicó que, en el texto aprobado por el Juzgado, Luis de Llano debía reconocer que ella no estaba en condiciones de consentir una relación cuando tenía 14 años. También tenía que aceptar que actuó desde una posición de poder y aclarar que los padres de la cantante no fueron sus cómplices.

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