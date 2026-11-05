Sasha Sokol rechaza la disculpa de Luis de Llano: ‘No es lo que le ordenó publicar el tribunal’

Sasha Sokol explicó que Luis de Llano tiene prohibido volver a mencionarla públicamente, por lo que habría incurrido en una nueva violación a la ley. (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que en redes sociales circuló un video en el que Luis de Llano pide perdón a Sasha Sokol, la cantante afirmó que estas no son las disculpas que el tribunal le ordenó al productor de Timbiriche publicar.

En el video, Luis de Llano pide perdón por el daño moral que causó a la cantante a raíz de la relación que mantuvo con ella cuando Sasha Sokol tenía apenas 14 años y él, 39; así como por las declaraciones que hizo al respecto.

Ante ello, la artista afirmó que este no es el texto que ella firmó desde enero, debido a que, en sus disculpas, Luis de Llano debe reconocer, entre otros aspectos, que actuó desde una posición de poder, de acuerdo con Sasha.

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