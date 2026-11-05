Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 5 de noviembre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este 5 de noviembre. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 5 de noviembre desde Palacio Nacional.

En esta conferencia matutina, la mandataria podría referirse al homicidio de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca que había denunciado amenazas de muerte antes de su asesinato el 4 de noviembre.

También podrían posicionarse respecto al intento del exgobernador de Chihuahua, Ernesto ‘N’, para que un juez le permita recibir la pensión del Bienestar; luego que una jurista rechazara un amparo.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de Sheinbaum a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 4 de noviembre?

En la conferencia anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la victoria de Xavier Becerra y Gina Hinojosa, ambos hijos de mexicanos inmigrantes, quienes se convirtieron en gobernadores de California y Texas, respectivamente.

La mandataria aseguró que la victoria del Partido Demócrata en las elecciones intermedias de Estados Unidos representaba un “mensaje del pueblo”.

En tanto, subrayó que su gobierno buscará la mejor relación con EU en medio de las negociaciones del T-MEC tras la victoria de los demócratas.

La conferencia se centró en el avance de los Plan Michoacán, una estrategia implementada después del homicidio de Carlos Manzo, que cumplió un año el 1 de noviembre.