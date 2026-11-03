Zoé Robledo gana más que Sheinbaum: Así son los salarios de los funcionarios federales mejor pagados

¿Cuánto ganan los funcionarios que superan el sueldo de Sheinbaum? Esto revela un estudio. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

Funcionarios del IMSS, de Seguridad, de Educación, del Ejército y diplomáticos ganan más que la presidenta Claudia Sheinbaum, según un análisis del Centro de Estudios de Finanzas Públicas “Ifigenia Martínez”, de la Cámara de Diputados.

En un análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, incluido en el dictamen que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública entregó a los legisladores para su discusión y votación, el Centro presenta una revisión de los montos mínimos y máximos de los salarios.

El estudio precisa que “en los Tabuladores de Sueldos y Salarios de las Dependencias y Entidades del Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal 2026, es posible identificar las secretarías, órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales que concentran personal en diferentes categorías”.

Además, “de lo anterior, destaca el hecho de que algún personal del Servicio Exterior Mexicano, Seguridad Pública, Sector Educación y Fuerzas Armadas percibe remuneraciones netas mensuales superiores a la de la presidenta de la República en 0.8, 15.4, 23.9 y 29.2 por ciento, respectivamente”.

Zoé Robledo gana más que Sheinbaum

No obstante, el documento justifica que “si bien las remuneraciones del personal de estas categorías son mayores a la de la mandataria, dichas diferencias son menores a la mitad de lo que obtiene la titular del Poder Ejecutivo, por lo que da cumplimiento al mandato constitucional, respecto a que no excederán el 50 por ciento de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal”.

Por otra parte, el Anexo 23 del Proyecto de Presupuesto 2027 señala que, aunque “ningún funcionario de la Administración Pública Federal percibe una remuneración superior a la de la persona titular de la Presidencia de la República”, al revisar las percepciones de las entidades de control directo aparece el puesto de director general del IMSS, Zoé Robledo.

El documento indica que, de acuerdo con los analíticos de plazas y remuneraciones, ese cargo tiene una remuneración bruta anual de 2 millones 914 mil 768 pesos, es decir, 33 mil 754 pesos más que los ingresos de la persona titular de la Presidencia de la República.

El Centro de Estudios expone que el Anexo 23.1.3 establece percepciones anuales de 2 millones 881 mil 014 pesos para la presidenta. También precisa que su percepción mensual neta será de 134 mil 290 pesos. Por ello, de acuerdo con las reformas al artículo 127 constitucional de este año, el tope máximo de las pensiones y jubilaciones será de 67 mil 120 pesos mensuales, señala el documento.

La opinión del Centro de Estudios agrega que el Presupuesto de Egresos para 2027 prevé un gasto de un billón 444 mil millones de pesos en servicios personales, cifra 6.4 por ciento mayor que la de 2026, con 87 mil 500 millones de pesos adicionales.

El documento indica que 93.4 por ciento de ese gasto se destinará a remuneraciones del personal transitorio, seguridad social y otras prestaciones sociales y económicas. Además, señala que, de acuerdo con la distribución del Capítulo 1000, el Ejecutivo propone ampliar los recursos destinados a la Defensa Nacional, Educación Pública, el INE y el IMSS.