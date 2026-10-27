Zoé Robledo revela esquema para inflar pensiones con la Modalidad 40: ‘Hay 115 denuncias’

Zoé Robledo reveló el esquema que permitía inflar las pensiones en la Modalidad 40. (El Financiero / Cuartoscuro)

A través de la Modalidad 40, financieras incrementaron hasta en mil por ciento las pensiones de algunas personas mediante préstamos que comienzan a cobrarse una vez que reciben los recursos, informó Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Explicó que el esquema se promocionaba a través de redes sociales y que, hasta el momento, existen 115 denuncias contra estas prácticas, que ofrecían inflar las pensiones a cambio de cumplir varias condiciones.

Mencionó que las personas debían entregar las escrituras de sus propiedades a cambio de ser inscritas en empresas fantasma para cumplir con el requisito de los dos años de cotización después de su separación laboral. A través de estas compañías inexistentes, pagaban sus cuotas ante el IMSS para que los derechohabientes recibieran una pensión mayor.

El funcionario calificó el esquema como un préstamo que se paga con recursos públicos, ya que una parte de la pensión se destinaba a solventar los recursos que las financieras ‘inyectaban’ para que las personas recibieran una pensión más alta.

“Se detectó un esquema de gestores, asesores, financieras que prestaban dinero a las personas para que pudieran pagar los periodos de cotización de la modalidad 40 y con esta lógica de hacerlo con cinco años de retroactividad y así incrementar el monto de su pensión, que no es ahora para el retiro; es un crédito que termina pagando el Estado mexicano… Estos mecanismos estaban inflando pensiones que crecían más de mil por ciento el último salario”, reveló.

¿Desaparecerá la Modalidad 40?

Ante la inquietud de algunas personas sobre el futuro de la Modalidad 40, Zoé Robledo aseguró que esta facilidad no desaparecerá. Sin embargo, la suspensión anunciada por seis meses servirá para combatir los esquemas fraudulentos que buscan inflar las pensiones de los trabajadores para después cobrárselas.

“Quienes ya tienen su pensión no tienen nada de qué preocuparse; quienes ya estaban cotizando (tampoco), es para nuevas personas… Después de los seis meses se hace el análisis y se hacen propuestas de qué es lo que tendría que corregirse y en qué marco legal”, subrayó.

Para las personas que busquen acceder a esta modalidad, recordó que el monto estará limitado al último salario más una UMA y que solo podrán inscribirse de forma digital.

El director general del IMSS no precisó si las pensiones de las personas que recurrieron al esquema fraudulento recibirán algún ajuste. Sin embargo, comentó que, después de los seis meses, se presentarán las medidas correspondientes conforme al marco legal.