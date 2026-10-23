Modalidad 40 del IMSS: ¿Cómo aumentaban el pago de la pensión y cuáles son los cambios?

Con el cambio publicado en el DOF, las nuevas inscripciones y reingresos a la modalidad 40 del IMSS quedan topados al último salario registrado.

Las personas que cotizan en la modalidad 40 están ‘en vilo’ ante los cambios anunciados para los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con cifras del columnista Enrique Quintana, al cierre de 2024 había 275 mil cotizantes con casi 90 mil altas tan solo en ese año.

Dicha modalidad consistía en que quien cotizó antes de julio de 1997 podía pensionarse con la Ley del 73, cuyo monto depende del salario promedio de cotización de las últimas 250 semanas.

Además, se tomaba como referencia el tope de 25 UMA, unos 88 mil pesos mensuales, y pagar cinco años de cuotas para multiplicar la pensión. Sin embargo, dicho sistema de pagos quedó frenado por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Por qué se acusaron irregularidades en las pensiones con la modalidad 40?

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que “dos de cada tres inscritos eligieron salarios de entre 20 y 25 UMA; el salario más frecuente fue el tope máximo y, en promedio, la gente se registró con un salario cinco veces superior al último que tuvo con un patrón”, explica Quintana en su texto La paradoja del IMSS y la modalidad 40, que se publica este viernes.

La edad promedio en la que se solicitaba la inscripción a dicho sistema rondaba los 58 años para que, al terminar de pagar, los solicitantes ya estuvieran pensionados.

Con el cambio publicado en el DOF, las nuevas inscripciones y reingresos quedan topados al último salario registrado al causar baja, más una UMA, alrededor de 117 pesos diarios, explica Enrique Quintana y añade: “Desaparece la retroactividad; el trámite será exclusivamente digital y quienes ya están dentro conservan sus condiciones”.

Es decir, que la modalidad 40 para pensiones del IMSS no desaparece, sino que el “elevador salarial queda en pausa”.

¿Cuáles son las consecuencias de los cambios en la modalidad 40?

El columnista de El Financiero asegura que las principales consecuencias serán para quienes apenas se van a inscribir en dicha modalidad y serán injustas en comparación con quienes ya tienen dicho beneficio.

“Según mis estimaciones con la fórmula de la Ley 73, quien ganaba 15 mil pesos y pensaba brincar al tope, ve reducida su pensión alcanzable en 79 por ciento, de unos 58 mil a unos 12 mil pesos, y el plazo para recuperar lo invertido pasa de año y medio a más de cinco años”, detalla.

Ante dichos cambios, Quintana prevé que habrá amparos de los afectados y recomienda estar pendiente de los próximos cambios para tener una certeza definitiva de cómo quedará la modalidad 40.

Al respecto, el especialista en seguridad social Ricardo Martínez Rojas advirtió que los cambios del Consejo Técnico “están fuera del marco legal”. Tendrían que primero modificar la ley”.

El director del despacho legal De La Vega & Martínez Rojas sostuvo que el Consejo Técnico no puede restringir mediante un acuerdo las condiciones previstas en la ley, que permite calcular la pensión de cesantía en edad avanzada y vejez con base en el promedio de los salarios correspondientes a las últimas 250 semanas cotizadas.

*Con información de Felipe Gazcón