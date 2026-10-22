Modalidad 40: IMSS no puede impedirte cotizar con un salario más alto, advierte el IMCP

El IMSS tendrá seis meses para evaluar los efectos técnicos y financieros de la restricción a la Modalidad 40.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no puede restringir mediante un acuerdo administrativo el derecho de los trabajadores a inscribirse en la Modalidad 40 con un salario superior al último que tenían registrado, ya que para hacerlo tendría que modificar la ley, advirtió Rodolfo Servín.

El vicepresidente de Relaciones y Difusión del Instituto Mexicano de la Contaduría Pública (IMCP) explicó que la Ley del Seguro Social reconoce el derecho de los trabajadores que causan baja a continuar cotizando voluntariamente en el régimen obligatorio, con el mismo salario o uno superior.

“Ese ajuste o precisión, desde nuestro punto de vista, no pudiera ser mediante un acuerdo del Consejo Técnico; tendría que ser modificándose la ley en el Congreso”, subrayó.

Servín consideró que la decisión del IMSS de suspender temporalmente las inscripciones con un salario superior al último registrado busca frenar abusos y posibles fraudes en el uso de esta modalidad, pero advirtió que la autoridad debe respetar los derechos establecidos en la legislación vigente.

El acuerdo prevé un periodo de seis meses para realizar un análisis técnico y financiero sobre la continuidad de este mecanismo. Mientras tanto, quienes busquen incorporarse podrán hacerlo con el último salario registrado o con ese sueldo más una Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Modalidad 40 del IMSS: ¿Cómo afecta el cambio a tu pensión?

El especialista aclaró que la medida no afecta a quienes ya están inscritos en la Modalidad 40, pues el propio acuerdo establece que se respetarán las condiciones bajo las cuales se incorporaron. La restricción impacta directamente a quienes pretendan ingresar ahora con un salario de cotización más alto.

La modalidad permite a los trabajadores que cumplen los requisitos legales continuar aportando por su cuenta al Seguro Social. Para quienes pertenecen al régimen de la Ley de 1973, el salario de cotización y las semanas acumuladas son factores relevantes para calcular la pensión.

Servín explicó que antes del acuerdos del Consejo Técnico del IMSS quienes podían pagar las cuotas correspondientes al salario máximo permitido lo hacían para elevar el promedio salarial de sus últimas 250 semanas cotizadas, lo que puede traducirse en una pensión mayor, dependiendo de los demás factores aplicables.

El vicepresidente del IMCP consideró responsable que el IMSS revise posibles irregularidades, debido a que los abusos pueden perjudicar las finanzas de la institución y a los trabajadores que sí cumplen con los requisitos. Sin embargo, insistió en que el resultado debe respetar la ley.

“Debe prevalecer el derecho de los asegurados y el respeto a la ley, porque la ley sigue vigente”, afirmó.

Servín añadió que el análisis que realizará el IMSS durante los próximos seis meses será determinante para definir el futuro de las inscripciones y establecer si se requieren cambios legales que permitan combatir los abusos sin vulnerar los derechos de los trabajadores.