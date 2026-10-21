¿Todavía conviene pagar la Modalidad 40 del IMSS? Cómo cambia el beneficio para trabajadores de Ley 73 y 97

El IMSS tendrá un plazo máximo de seis meses para analizar el impacto financiero de la Modalidad 40.

La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrá nuevas reglas para quienes quieran incorporarse a este esquema o volver a contratarlo después de terminar su periodo vigente. Entre los cambios están un límite al salario de cotización, la eliminación de las nuevas altas retroactivas y la obligación de hacer las inscripciones por medios digitales.

Las medidas se establecieron en el acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este miércoles 21 de octubre, referente al análisis del efecto de la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del Seguro Social y de las respectivas medidas temporales.

Ante estos cambios, una de las dudas es si todavía conviene pagar la Modalidad 40. La respuesta depende de factores como el salario con el que cada persona puede cotizar, sus semanas acumuladas, el costo de las cuotas y el régimen pensionario al que pertenece.

¿Qué cambia en la Modalidad 40 del IMSS?

El acuerdo del Consejo Técnico del IMSS establece nuevas condiciones para la Modalidad 40, el esquema que permite a los trabajadores continuar cotizando por su cuenta después de causar baja del régimen obligatorio. Estos son los principales cambios:

Límite al salario de cotización: en los casos previstos por el acuerdo, se podrá cotizar con el último salario registrado al causar baja o con ese mismo monto más una Unidad de Medida y Actualización (UMA). El salario no podrá ser inferior al mínimo general vigente para el resto del país.

en los casos previstos por el acuerdo, se podrá cotizar con el último salario registrado al causar baja o con ese mismo monto más una Unidad de Medida y Actualización (UMA). El salario no podrá ser inferior al mínimo general vigente para el resto del país. Sin nuevas altas retroactivas: la incorporación comenzará a partir de la fecha en que se presente la solicitud ante el IMSS.

la incorporación comenzará a partir de la fecha en que se presente la solicitud ante el IMSS. Inscripciones digitales: los nuevos trámites deberán realizarse por medios digitales.

los nuevos trámites deberán realizarse por medios digitales. Condiciones para quienes ya están inscritos: conservarán sus condiciones actuales hasta que termine el periodo contratado. Además, se reconocerán las semanas cotizadas y los salarios efectivamente pagados para calcular sus futuros derechos pensionarios.

El IMSS deberá analizar el impacto financiero de la Modalidad 40 en un plazo máximo de seis meses. Después, se elaborará una propuesta de modificación normativa para someterla a consideración del Consejo Técnico. Las medidas establecidas en el acuerdo son temporales.

¿Todavía conviene pagar la Modalidad 40 si cotizas bajo la Ley 73?

Para quienes pertenecen al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, la Modalidad 40 puede ser una opción para seguir cotizando después de dejar un empleo formal y, bajo ciertas condiciones, mejorar el monto de la pensión.

En este régimen, el cálculo considera factores como las semanas cotizadas, la edad al momento del retiro y el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, equivalentes aproximadamente a cinco años.

Por eso, el salario registrado durante ese periodo puede influir en la pensión. Sin embargo, con las nuevas reglas, quienes planeaban elevar su salario de cotización deberán revisar si todavía pueden hacerlo en los términos que tenían previstos.

¿Conviene la Modalidad 40 para quienes cotizan bajo la Ley 97?

Para los trabajadores de la Ley del Seguro Social de 1997, la pensión depende principalmente de los recursos acumulados en la cuenta individual administrada por una Afore y de las condiciones previstas en la legislación.

La Modalidad 40 permite continuar cotizando para los seguros de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, así como para el de Invalidez y Vida. Sin embargo, no incluye por sí misma servicios médicos.

Quienes pertenecen a este régimen deben revisar cuánto pagarían y cómo contribuirían esas aportaciones a su ahorro para el retiro.

¿Qué pasa si ya pagas la Modalidad 40?

Si ya estás inscrito, el acuerdo establece que conservarás las condiciones actuales hasta que termine el periodo contratado. También señala que se reconocerán las semanas y los salarios efectivamente pagados para calcular tus futuros derechos pensionarios.

Sin embargo, mantener las condiciones actuales durante el periodo contratado no garantiza que puedas renovar la Modalidad 40 bajo las mismas reglas. Si tu aseguramiento termina y quieres incorporarte de nuevo, deberás sujetarte a las condiciones aplicables al momento de presentar la solicitud.