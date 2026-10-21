Zoé Robledo propone aumento de 4% al salario directo de empleados del IMSS: ‘Es financieramente viable’

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) propuso un aumento salarial del 8 por ciento a trabajadores, es decir, 4 por ciento al salario tabular que representa 1.1 puntos más del 2.9 por ciento que rechazó la mayoría el pasado 15 de octubre.

El anuncio fue realizado por Zoé Robledo, director general del IMSS, durante una conferencia de prensa conjunta con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, luego de que concluyó la mesa de negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Robledo explicó que la nueva propuesta fue presentada ante el Consejo Técnico del IMSS y contempla un incremento adicional para pasar de 6.8 a 8 por ciento, luego de que la mayoría de los trabajadores rechazó el aumento anterior de 2.9 por ciento en la consulta sindical del pasado 15 de octubre.

“A partir de esa sesión se aprobó un incremento adicional para que pase de 6.8 por ciento a 8 por ciento, compuesto por 4 por ciento al salario tabular y 4 por ciento a la ayuda para pago de renta de casa habitación”, indicó.

El funcionario sostuvo que la propuesta busca responder a las inconformidades expresadas por los trabajadores durante la consulta sindical.

“Este incremento escucha a los trabajadores en la consulta convocada por el sindicato; expresaron que la propuesta anterior no era suficiente y la mejoramos”, afirmó.

El titular del IMSS dijo que adicional al aumento propuesto se trabajó en un plan integral de compromisos con los trabajadores para los derechos y que esta semana se va a presentar este plan al Consejo Técnico del IMSS, “producto también de la escucha, piso por piso en los hospitales del instituto con plazos y irresponsables”

Adelantó que el plan incluye la basificación de 10 mil 939 trabajadores 08, es decir, eventuales. Entre ellos se encuentran trabajadores que fueron contratados durante la pandemia por COVID-19, principalmente en categorías de enfermería, médicos, camilleros, personal de higiene y limpieza, laboratoristas, técnicos de rayos X, lo que Zoé afirmó “permitirá fortalecer los servicios de urgencias, hospitalización, cirugía, consulta y farmacia”.

En cuanto a medicamentos e insumos, el plan incluye atención de pedidos emergentes desde los propios hospitales, digitalización de la receta colectiva y una plataforma para el reporte individual de faltantes para cada trabajador, además de la modernización en los almacenes y en las farmacias.

Así también equipo médico, una dotación adicional de equipo básico en cada servicio, equipo que va desde baumanómetros y termómetros.

En el tema de las instalaciones, un plan adicional para el mantenimiento de baños, aires acondicionados, tomas de oxígeno, gases medicinales, comedores, vestidores, refacciones para equipos electromecánicos, inmobiliario, reposición de mobiliario médico desde sillas de ruedas, sillas para baño y también de mobiliario para los trabajadores, sillas, escritorios, bloques, bancas para vestidores y entre otros más.

Trabajadores del IMSS marcharán HOY al Zócalo de la CDMX

La nueva propuesta se da en medio de la marcha anunciada por parte de trabajadores del IMSS, quienes demandan un incremento de 10 por ciento directo al salario tabular.

Como parte de sus movilizaciones, este miércoles 21 de octubre está prevista una marcha que partirá a las 15:00 horas del Centro Médico Nacional Siglo XXI, con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

Los trabajadores también han expresado demandas relacionadas con el abasto de medicamentos e insumos, así como con las condiciones laborales y la atención médica.

La propuesta de aumento salarial deberá seguir el proceso correspondiente para su implementación, mientras continúan las inconformidades de los trabajadores y las negociaciones con la representación sindical.