Marcha de los trabajadores del IMSS y de la CNTE en CDMX: ¿Qué calles bloquearán este 21 de octubre?

Los trabajadores del IMSS tienen demandas como incremento salarias y abasto de medicamentos. (Cuartoscuro).

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocaron a una nueva jornada de protestas, luego de no llegar a un acuerdo para tener un incremento salarial.

Rafael Soto, enfermero y vocero organizador de las marchas del IMSS, detalló que saldrán del Centro México Nacional Siglo XXI a las 3:00 de la tarde del miércoles 21 de octubre y que en esta ocasión se unirán cuatro gremios del Valle de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Hasta el momento no se confirmado la ruta de los manifestantes. En entrevista radiofónica sentenció “Estamos peleando por la salud de los trabajadores mexicanos” y agregó que a las protestas se puede sumar cualquier sector de la sociedad civil.

Marcha del IMSS del 21 de octubre: Vialidades afectadas

Ante la nueva movilización del miércoles 21 de octubre, las vialidadea afectadas serán:

Avenida Cuauhtémoc.

Insurgente.

Reforma.

Marcha del IMSS del 21 de octubre: Alternativas viales

Las autoridades compartieron que las alternatovas viales ante la marcha del IMSS son:

Dr. Vértiz.

Avenida Chapultepec.

Eje 4 Sur.

Periférico.

¿Cuáles son las demandas de los trabajadores del IMSS?

Una de las principales demandas de los trabajadores de la salud es un incremento salarial de 10 por ciento, además de la contratación de más personal médico y administrativo.

Se suma que haya abasto de medicamientos, insumos para los hospitales y mejores condiciones para atender a los pacientes. Además, la renunicia de Rafael Olivos, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

“Nosotros seguimos con la movilización porque nuestro principal objetivo, aparte de lo salarial, qué bueno que ya hubo una encuesta, pero el objetivo real es recuperar el Comité Ejecutivo Nacional (del SNTSS). Vamos a seguir marchando hasta que la cabeza de este Rafael Olivos caiga”, declaró Soto.

Rafael Soto informó que para hacer presión al Gobierno, siete secciones sindicales ya fueron tomadas por los inconformes y que ya trabajan en extender esta medida.