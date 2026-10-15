Nueva marcha nacional del IMSS: ¿Cuándo será y cuál es la principal exigencia de los trabajadores?

Luego de que la consulta salarial tuvo un resultado contundente en rechazo al aumento del 2.9 por ciento al salario tabular, los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alistan una segunda megamarcha el próximo miércoles 21 de octubre para exigir un aumento del 10 por ciento y la renuncia del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Rafael Olivos.

Así lo anunció Rafael Soto, enfermero de Cardiología del Centro Médico Siglo XXI, en conferencia de prensa desde la sede del IMSS en Paseo de la Reforma.

“Nosotros seguimos con la movilización porque nuestro principal objetivo aparte de lo salarial, qué bueno que ya hubo una encuesta, pero el objetivo real es recuperar el Comité Ejecutivo Nacional (del SNTSS). Vamos a seguir marchando hasta que la cabeza de este Rafael Olivos caiga”.

Una de las principales peticiones de los trabajadores del IMSS es la destitución del líder sindical, Rafael Olivos. (Cuartoscuro) (Elizabeth Ruiz)

“En este momento convocamos a una movilización para el miércoles 21 (de octubre), la segunda gran movilización de todos los trabajadores del Seguro Social a nivel nacional”, dijo Soto.

Rafael Soto dijo que no solo marcharán sino que están convocando a los trabajadores del IMSS a tomar las secciones sindicales hasta que se cumplan su exigencia de convocar a un Congreso Nacional Extraordinario para quitar a Rafael Olivos de la secretaría general del sindicato.

“Estamos llamando a los compañeros de todo el país, en este momento tenemos siete secciones tomadas, estamos llamando a los compañeros de todo el país a que cada día, a partir de la próxima semana, vamos a tomar otra sección del sindicato, los edificios del sindicato le pertenecen a los trabajadores y a partir de la próxima semana una por una esas secciones deberán caer y estar en manos de los trabajadores hasta que se convoque a un Congreso extraordinario para que nuevamente elijamos a nuestros representantes, hospital por hospital”, sostuvo.

Instalan mesa de trabajo en el IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó en un breve comunicado, que la tarde de este jueves instaló una mesa de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para construir una nueva propuesta de mejora salarial.

Así también, para mejorar las condiciones de trabajo para quienes sostienen todos los días a la institución: sus trabajadoras y trabajadores.

Zoé Robledo, director del IMSS, y Rafel Olivos, líder del SNTSS, encabezaron la mesa de trabajo entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). (Cuartoscuro) (Instituto Mexicano del Seguro Social)

En la víspera, el director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció que el organismo instalará mesas con el sindicato para analizar alternativas que permitan presentar una nueva propuesta de incremento salarial y mejoras laborales, tras el rechazo de la plantilla laboral a la oferta previa.

A través de sus redes sociales, el titular del IMSS ratificó su respeto a la decisión adoptada por las y los empleados del instituto, quienes participaron en una consulta convocada por el SNTSS donde la mayoría decidió no aprobar la propuesta de aumento salarial ofrecida.