Megamarcha del IMSS: ¿Qué exigen los trabajadores que protestarán este martes?

Salarios dignos, más médicos y hospitales seguros son algunas demandas de la megamarcha del IMSS en CDMX. (Cuartoscuro).

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán una megamarcha en la Ciudad de México este martes 13 de octubre para exigir mejores condiciones laborales, salarios dignos, contratación de más personal y mejoras en la infraestructura hospitalaria.

La movilización, de acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, está programada para iniciar a las 15:00 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, desde donde los manifestantes avanzarán hacia Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la capital.

Entre las principales demandas del personal del IMSS se encuentran el acceso a salarios dignos, la incorporación de más médicos y trabajadores administrativos, instalaciones hospitalarias seguras y la posibilidad de obtener citas médicas oportunas.

Otra demanda es la contratación de más personal médico y administrativo, con el objetivo de atender las necesidades del servicio. La convocatoria también contempla mejoras en la infraestructura hospitalaria para que las instalaciones sean dignas y seguras.

CIUDAD DE MÉXICO, 12OCTUBRE2026.- Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI y bloquearon la avenida Cuauhtémoc, a la altura de las estaciones del Metro y Metrobús Centro Médico, como parte de las movilizaciones que comenzaron el 1 de octubre para exigir mejores condiciones laborales, un aumento salarial justo, un retiro digno, así como la restitución de Rafael Olivos Hernández como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). (Cuartoscuro). (Camila Ayala Benabib)

A estas peticiones se suma el acceso a citas médicas oportunas, para que los pacientes puedan recibir atención sin demoras prolongadas.

¿A qué hora inicia la megamarcha del IMSS?

La movilización está prevista para este martes 13 de octubre a las 15:00 horas. El punto de partida será el Centro Médico Nacional Siglo XXI y el destino será Palacio Nacional.

De acuerdo con la convocatoria, a la protesta podrían sumarse trabajadores de otros sectores, entre ellos personal del Metro de la Ciudad de México, Petróleos Mexicanos (Pemex), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

¿Qué calles podrían verse afectadas por la megamarcha?

El recorrido de los manifestantes podría ocasionar afectaciones viales en distintas avenidas y corredores de la Ciudad de México. Entre las vialidades que podrían registrar complicaciones se encuentran:

Paseo de la Reforma.

Avenida Cuauhtémoc.

Avenida Insurgentes.

Circuito Interior.

Viaducto Río de la Piedad.

Eje 3 Oriente.

Calzada de Tlalpan.

Las afectaciones dependerán del avance de la movilización y de los cortes viales que implementen las autoridades capitalinas durante la jornada.

Ante la marcha, se recomienda a automovilistas y usuarios del transporte público anticipar sus traslados, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los avisos de las autoridades de tránsito.