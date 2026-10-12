Megamarcha de trabajadores del IMSS en CDMX: ¿A qué hora inicia y qué calles cerrarán el 13 de octubre?

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán una megamarcha nacional este martes 13 de octubre en la Ciudad de México, donde exigirán mejores condiciones laborales, mayor contratación de personal y mejoras en la infraestructura hospitalaria, entre otras demandas.

De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, la movilización del IMSS se adelantó para este 13 de octubre y está programada para iniciar a las 15:00 horas. Los manifestantes partirán del Centro Médico Nacional Siglo XXI con dirección a Palacio Nacional, ubicado en el Centro Histórico de la capital.

Se prevé que se sumen otros sectores como trabajadores del Metro de CDMX, Petróleos Mexicanos (Pemex), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Entre las principales exigencias de los trabajadores se encuentran un salario digno, la contratación de más personal médico y administrativo, instalaciones dignas y seguras, así como el acceso a citas médicas oportunas.

¿Qué calles serán afectadas por la megamarcha del IMSS este martes 13 de octubre en CDMX?

Debido al recorrido previsto por trabajadores del IMSS, la movilización podría ocasionar afectaciones viales en distintas avenidas y corredores importantes de la CDMX.

Entre las calles que podrían registrar complicaciones este martes 13 de octubre en CDMX se encuentran:

Paseo de la Reforma.

Avenida Cuauhtémoc.

Avenida Insurgentes.

Circuito Interior.

Viaducto Río de la Piedad.

Eje 3 Oriente.

Calzada de Tlalpan.

Las afectaciones dependerán del avance de los manifestantes y de los cortes viales que implementen las autoridades capitalinas durante la jornada.

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

La megamarcha busca visibilizar las demandas del personal del instituto, entre las que destacan:

Salario digno: mejores condiciones salariales para los trabajadores.

mejores condiciones salariales para los trabajadores. Más personal: contratación de médicos y personal administrativo para atender las necesidades del servicio.

contratación de médicos y personal administrativo para atender las necesidades del servicio. Infraestructura digna y segura: mejoras en las instalaciones donde se brinda atención médica.

mejoras en las instalaciones donde se brinda atención médica. Citas oportunas: garantizar que los pacientes puedan acceder a consultas médicas sin demoras prolongadas.

Ante la movilización, se recomienda a los automovilistas y usuarios del transporte público anticipar sus traslados, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los avisos de las autoridades de tránsito de la Ciudad de México.