‘Se lo tragó la tierra’: Vehículo cae en un socavón frente al IMSS en Tlatelolco

Se lo tragó la tierra. Un vehículo que se encontraba entre las calles Manuel González y Lerdo, en Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, cayó en un socavón. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron para atender el incidente.

La parte frontal del vehículo, de color blanco, cayó en un socavón de un par de metros de profundidad. El incidente ocurrió frente al Hospital General de Zona No. 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El asfalto y la tierra se ven húmedos por las constantes lluvias que se registraron en la Ciudad de México desde la noche del 8 de octubre hasta la madrugada de este viernes 9.

Debido a lo aparatoso del accidente, los Bomberos de la CDMX necesitaron una grúa para sacar el cofre del vehículo, que quedó insertado en la tierra.

Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, informó que atienden el incidente para liberar la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, no hay personas lesionadas. No queda claro cómo fue que el vehículo terminó por hundirse.

“Atendimos la caída de un vehículo en un socavón en la colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc. Informo que realizamos labores para liberar la vialidad. No se reportan personas lesionadas”, escribió Juan Manuel Pérez Cova.

Lluvia en la CDMX dura toda la noche

La tarde-noche del 8 de octubre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

El informe de la dependencia preveía acumulaciones de agua de entre 15 y 29 milímetros por las lluvias desde las 13:00 horas del jueves 8 de octubre hasta las 3:00 horas del viernes 9 de octubre.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las precipitaciones puntuales fuertes en la capital podrían alcanzar de 25 a 50 mm en 24 horas, acompañadas de descargas eléctricas.