Activan alerta máxima por lluvias en CDMX: ¿Qué alcaldías esperan aguaceros e inundaciones?

La CDMX alertó por lluvias torrenciales al menos hasta las 22:00 horas de este lunes.

La Ciudad de México activó la alerta máxima por lluvias torrenciales la noche de este lunes 5 de octubre, debido al aguacero que se registra en el sur y poniente.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la Magdalena Contreras es la única alcaldía para la que aplica la Alerta Púrpura por lluvias, a la espera de precipitaciones superiores a los 70 milímetros.

Dicha alerta estará activa al menos hasta las 22:00 horas de este lunes, de acuerdo con las previsiones de Protección Civil.

Autoridades explicaron que se pueden generar inundaciones, deslaves y fuertes corrientes de agua en calles y avenidas de la Magdalena Contreras.

Además, se prevé el incremento de ríos y arroyos con posibles desbordamientos. Por ello, las autoridades recomiendan guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectar aparatos electrónicos y mantenerse atentos a las recomendaciones de Protección Civil.

CDMX, en alerta por lluvias fuertes

En pleno temporal de lluvias en la CDMX, se informó que en total son seis alcaldías las afectadas por precipitaciones y posibles inundaciones:

Alerta Púrpura , con lluvias superiores a los 70 milímetros: Magdalena Contreras.

, con lluvias superiores a los 70 milímetros: Magdalena Contreras. Alerta Naranja , con lluvias de entre 30 y 49 milímetros: Tlalpan.

, con lluvias de entre 30 y 49 milímetros: Tlalpan. Alerta Amarilla, con lluvias de entre 15 y 29 milímetros: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta y Xochimilco.

Más temprano este lunes, Protección Civil informó que la Ciudad de México entró en un temporal de lluvias del 5 al 10 de octubre.

Las lluvias son debido a múltiples fenómenos, desde un canal de baja presión, inestabilidad de la atmósfera y el frente frío 1.

Con ello, se prevé un ambiente fresco y lluvias vespertinas en la capital del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que explicó que las lluvias podrían provocar inundaciones y caída de granizo, así como actividad eléctrica y caída de rayos en CDMX.