Debora Sáenz, exdirectora del FIDEIMSS, es herida en ataque a balazos en Álvaro Obregón: Hay un muerto

Debora Sáenz Saldívar, exdirectora del Fideicomiso para el Desarrollo del Deporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (FIDEIMSS), fue herida tras un ataque a balazos en la alcaldía Álvaro Obregón.

Los hechos ocurrieron sobre la Calzada de Las águilas, en la colonia Las Haciendas, cuando sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en contra del auto en el que viajaba Sáenz Saldívar y sus acompañantes, uno de ellos resultó muerto y otra mujer salió herida.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las dos mujeres fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Fuentes confirmaron a El Financiero que Debora Sáenz fue herida en el ataque, y que el hombre asesinado es José Francisco Romero Saldívar, de 38 años de edad, quien fue detenido por el delito de robo y permaneció interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur hasta el 20 de septiembre de 2025, fecha en la que obtuvo su libertad.

Por ahora, se desconoce si se trató de un ataque directo contra la extitular del FIDEIMSS y sus acompañantes, o si está relacionado con alguno de los cárteles que operan en la CDMX.

Despliegan operativo en Álvaro Obregón tras ataque armado

La SSC informó que se acordonó el área para el arribo de servicios periciales y dieron aviso al Ministerio Público para realizar las indagatorias correspondientes.

Cerca del punto del ataque había cámaras del C5, mismas que son monitoreadas por personal de la SSC para localizar a los presuntos responsables, que presuntamente se hacían pasar por repartidores de aplicación.

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