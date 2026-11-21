El vocalista de Gorillaz reconoció el gesto de austeridad de la mandataria durante su reciente visita al continente asiático. (Foto: Cuartoscuro)

El primer día del Corona Capital 2026 cerró con broche de oro con la presentación de Gorillaz, agrupación que ofreció un espectáculo con invitados sorpresa, entre ellos Luisa Almaguer y Trueno, además de un inesperado elogio a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La banda británica, liderada por Damon Albarn, fue uno de los headliners de la jornada del viernes 21 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Durante el festival también se presentaron agrupaciones y artistas como James Blake, The Kooks y Thee Sinseers.

Después de interpretar algunos de sus temas, entre ellos ‘The Mountain’ y ‘The Happy Dictator’, el vocalista hizo una pausa para hablar sobre lo que México representa para él. Fue entonces cuando mencionó a la mandataria mexicana y reconoció un detalle de su reciente viaje a China: haber volado en clase económica.

Gorillaz se presentó en el primer día del Corona Capital de la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro) (Fotógrafo Especial)

¿Qué dijo Damon Albarn, vocalista de Gorillaz, de Claudia Sheinbaum?

Uno de los momentos inesperados de la presentación de Gorillaz en el Corona Capital ocurrió cuando Damon Albarn se tomó unos instantes para dirigirse al público y compartir algunas palabras sobre México. El comentario llegó durante el concierto que encabezó la primera jornada del festival, ante miles de asistentes que se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El músico británico habló sobre el espíritu del país y la inspiración que encuentra en su gente. En medio de ese reconocimiento, hizo referencia a Claudia Sheinbaum, aunque aclaró que no conocía demasiado sobre la presidenta de México.

Sin embargo, hubo un detalle de la mandataria que llamó su atención: el viaje que realizó recientemente a China para participar en las actividades de la cumbre del Foro de Cooperación Económica. En particular, Albarn destacó que Sheinbaum utilizara un vuelo comercial y viajara en clase económica.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, viajó a China en clase económica. (Foto: Cuartoscuro) (EFE)

El vocalista expresó su reconocimiento ante los asistentes con las siguientes palabras: “Me encanta México porque tienen un espíritu revolucionario. Es un país inspirador y saben, no sé mucho sobre su presidenta, pero el hecho de que haya viajado en clase económica para mí es algo realmente importante… los saludo a todos, los amo”.

Tras ello continuó con el concierto con normalidad. Una noche en donde la banda interpretó temas que se han convertido en himnos para sus fans como ’19-2000′, ‘On Melancholy Hill’, ‘DARE’, ‘Dirty Harry’, ‘Feel Good Inc.’, ‘Clint Eastwood’, ‘Andromeda’, ‘O Green World’ y ‘Tomorrow Comes Today’.

¿Claudia Sheinbaum voló en clase económica?

La referencia de Damon Albarn tiene como antecedente el viaje que Claudia Sheinbaum realizó a Shenzhen, China, para participar en las actividades de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, donde también sostuvo encuentros con otros líderes internacionales.

La presidenta mexicana viajó en un vuelo comercial de la aerolínea China Southern Airlines, en clase económica. De acuerdo con información difundida por Bloomberg, un diplomático mexicano familiarizado con el traslado confirmó que la mandataria utilizó esta modalidad para realizar el recorrido desde Ciudad de México hasta su destino en territorio chino.

El trayecto tuvo una duración aproximada de 21 horas, debido a que el avión realizó una escala técnica en Tijuana. Según una publicación de un usuario en redes sociales, Sheinbaum habría ocupado el asiento 33B, ubicado en la parte trasera de la aeronave, aunque ese dato correspondió a testimonios de pasajeros.

Gorillaz se tomó un espacio para elogiar a la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: Cuartoscuro) (Fotógrafo Especial)

El traslado también tuvo repercusiones en China. La llegada de la presidenta mexicana generó conversación en Weibo, una de las principales plataformas sociales del país asiático. El hashtag relacionado con su arribo a Shenzhen superó los 10 millones de visualizaciones, mientras usuarios compartieron comentarios sobre su decisión de viajar en un vuelo comercial.

La noticia también llamó la atención por la forma en que fue recibida. En lugar de descender directamente de la aeronave para encontrarse con las autoridades, Sheinbaum apareció en imágenes llegando en un autobús del aeropuerto hasta la zona de recepción, donde la esperaban una guardia militar y bailarines vestidos de rosa.

La visita de la mandataria incluyó una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, en la que conversaron sobre el fortalecimiento de la relación bilateral y la cooperación en sectores como tecnología, energía, agricultura, salud y comercio.