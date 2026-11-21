El violento ataque en contra de su madre se llevó a cabo mientras su vástago se encontraba bajo los efectos de una fuerte crisis toxicológica. (Eduardo Salgado).

Durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre, las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia fueron notificadas a través de los números de emergencia sobre el asesinato de una mujer de aproximadamente 80 años, crimen que fue perpetrado en las inmediaciones de la colonia CNC, asentada en los márgenes de la zona periférica del puerto de Acapulco.

De acuerdo con los primeros reportes policiacos recabados en el lugar, la mujer de la tercera edad habría sido privada de la vida a manos de su hijo, cuya identidad no ha sido revelada de manera oficial hasta el momento por las autoridades competentes.

Presuntamente, y según las primeras versiones aportadas por los vecinos de la zona, el violento ataque en contra de su madre se llevó a cabo mientras su vástago se encontraba bajo los efectos de una fuerte crisis toxicológica.

Al respecto, los vecinos de la asesinada indicaron que el altercado familiar se suscitó alrededor de las 3:00 de la mañana al interior del domicilio particular de la víctima, el cual se encuentra ubicado sobre la calle 22 de Octubre, en las cercanías de la escuela primaria Lázaro Cárdenas.

Hasta el sitio arribaron elementos operativos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, así como personal pericial y ministerial de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, quienes procedieron a acordonar ampliamente el área del crimen y realizar las primeras pesquisas e indagatorias correspondientes del caso.

No fue sino hasta las primeras horas de la mañana de este mismo sábado cuando una unidad especializada del Servicio Médico Forense (SEMEFO) arribó al lugar antes mencionado para llevar a cabo el levantamiento cadavérico de rigor, con el fin de trasladar el cuerpo de la mujer a sus instalaciones y practicarle la necropsia de ley correspondiente.

De acuerdo con lo estipulado en el Código Penal del Estado de Guerrero y la legislación penal mexicana vigente, un crimen de esta naturaleza se tipifica legalmente como homicidio en razón de parentesco (conocido jurídicamente como parricidio) y podría investigarse paralelamente bajo el estricto protocolo de feminicidio.

Ambos delitos son considerados de extrema gravedad y conllevan severas condenas que van desde los 30 hasta los 60 años de prisión.