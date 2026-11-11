Asesinato de Gabriel Rivas, regidor de Cuernavaca: Detienen al presunto autor material del homicidio

Ricardo Alejandro sería el autor material del asesinato a Gabriel Rivas. Las investigaciones continúan en curso.

Autoridades de Morelos cumplimentaron la orden de aprehensión de Ricardo Alejandro ‘N’, el presunto autor material del asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca .

Sin dar explicación sobre el operativo, el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar , informó a través de un video sobre el arresto.

Durante el anuncio oficial este miércoles 11 de noviembre, el representante ministerial informó que el sujeto será puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

No obstante, el fiscal advirtió que las pesquisas continúan abiertas: “El trabajo no termina aquí; las investigaciones continúan hasta deslindar responsabilidades de la autoría material e intelectual del homicidio (de Gabriel Rivas)”, sentenció el funcionario, reafirmando el compromiso con la procuración de justicia.

La aprehensión se da dentro del término de 8 días que activistas y allegados al regidor asesinado habían anunciado como plazo perentorio para que la FGE de Morelos aportara resultados tangibles en el esclarecimiento del crimen; bajo la advertencia de recurrir a la presidencia para que la Fiscalía General de República (FGR) atraiga la investigación.

Familiares de Gabriel Rivas impiden nombramiento de nuevo regidor en Cuernavaca

La mañana de este miércoles 11 de noviembre, familiares de Gabriel Rivas y activistas impidieron que el suplente de la regiduría, Alejo Carmen Lagunas Castañeda, asumiera el cargo. Entre gritos de “traidor” confrontaron a su arribo al compañero de fórmula de Rivas Ríos y bloquearon el acceso al Museo de la Ciudad, en donde se desarrollaría la sesión de cabildo correspondiente.

En el marco de las líneas de investigación, la autoridad ministerial extendió formalmente un citatorio para que declare el secretario del Ayuntamiento, Óscar Cano Mondragón, quien fue señalado por Rivas Ríos en una sesión de cabildo de “recomendarle” no involucrarse con el tema de las “licencias de alcohol porque la maña está muy dura”. Los demás integrantes del cabildo se encuentran a la espera de ser citados por la fiscalía.