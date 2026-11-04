Asesinan a regidor de Morena en Cuernavaca: Gabriel Rivas Ríos había denunciado amenazas de muerte

Gabriel Rivas fue trasladado de urgencia tras recibir varios impactos de arma de fuego, pero murió debido a las lesiones.

Este miércoles 4 de noviembre, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó el fallecimiento del regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, quien horas antes fue blanco de un atentado armado en el poblado de Acapantzingo, en la capital del estado.

A través de un pronunciamiento oficial, la titular del Ejecutivo estatal expresó sus condolencias:

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y compañero de movimiento, Gabriel Rivas Ríos, luchador social incansable y regidor de Cuernavaca, expreso mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos”, manifestó la gobernadora.

¿Qué se sabe del ataque armado contra el regidor de Cuernavaca?

El ataque armado se registró la tarde de este miércoles, cuando el funcionario municipal fue interceptado en la citada localidad. Pese a que personal de emergencia acudió al sitio para trasladarlo de urgencia a un hospital, las lesiones provocadas por los impactos de arma de fuego terminaron por cobrar su vida.

El cobarde atentado y homicidio del edil se da en un escenario de extrema gravedad, toda vez que el regidor Gabriel Rivas Ríos había denunciado previamente haber sido víctima de amenazas de muerte directas en su contra debido a su labor pública y política, advertencias sobre las cuales no se habrían tomado las medidas de protección eficaces para salvaguardar su integridad.

Fiscalía de Morelos investiga el asesinato de Gabriel Rivas Ríos

Ante estos hechos, la mandataria estatal informó que ya giró instrucciones precisas a las instancias correspondientes:

“He instruido a la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad a mantener una estrecha coordinación para esclarecer los hechos. En Morelos no hay cabida para la impunidad, actuaremos para que se haga justicia”.

Las corporaciones de seguridad y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos mantienen las diligencias e indagatorias ministeriales para dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales de este crimen que enluta al servicio público y al gremio político de la entidad.