¿Ibas al aeropuerto de Tulum? Así puedes pedir el reembolso si United Airlines deja de volar ahí

United Airlines suspenderá sus últimas dos rutas hacia el Aeropuerto Internacional de Tulum en enero de 2027. (Cuartoscuro).

Si compraste un boleto para viajar al Aeropuerto Internacional de Tulum con United Airlines, pero tu vuelo está programado para enero de 2027, debes revisar las alternativas que ofrece la compañía tras anunciar la suspensión de sus operaciones en esa terminal. Los pasajeros afectados podrán solicitar la devolución de su dinero o modificar sus itinerarios hacia otros aeropuertos, como el de Cancún.

La aerolínea estadounidense confirmó que dejará de operar sus dos conexiones restantes con Tulum durante los primeros días de enero. El último vuelo desde Newark, Nueva York, está programado para el 2 de enero de 2027, mientras que la ruta desde Houston concluirá el 4 de enero.

United atribuyó la decisión de salir de Tulum a factores de mercado y explicó que ofrecerá alternativas a los clientes cuyas reservaciones resulten afectadas. Por ello, quienes ya compraron sus boletos pueden revisar las opciones de reembolso o cambio de itinerario antes de realizar su viaje.

¿Cuándo dejará de volar United Airlines a Tulum?

United Airlines suspenderá sus dos últimas rutas hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, durante enero de 2027.

Las fechas programadas para sus últimos vuelos son:

Newark-Nueva York a Tulum: último servicio el 2 de enero de 2027.

último servicio el 2 de enero de 2027. Houston a Tulum: último servicio el 4 de enero de 2027.

Con estos ajustes, la compañía dejará de operar en la terminal, después de retirar anteriormente sus conexiones desde Chicago y Los Ángeles.

¿Cómo pedir el reembolso de United Airlines si cancelaron tu vuelo a Tulum?

Los pasajeros que tengan reservaciones afectadas podrán solicitar la devolución del dinero si deciden no aceptar las alternativas de transporte que les ofrezca United Airlines.

Para iniciar el trámite, deben ingresar al portal oficial de la compañía: United Airlines: solicitar un reembolso

Una vez dentro de la plataforma, deberán seguir estos pasos:

Seleccionar la opción Solicitar un reembolso. Iniciar sesión en su cuenta MileagePlus, si cuentan con una, o ingresar los datos de la reservación. Identificar el vuelo afectado por la suspensión de operaciones en Tulum. Revisar las opciones disponibles para solicitar la devolución. Proporcionar la información de contacto y enviar la solicitud. Consultar posteriormente el estado del trámite en la sección Verificar estado.

El formulario también permite identificar otros servicios adquiridos junto con el boleto, como equipaje o selección de asientos.

Para realizar el procedimiento, es recomendable tener a la mano el número de reservación, los datos del pasajero y el correo electrónico utilizado durante la compra.

¿Cuánto tarda United Airlines en devolver el dinero?

De acuerdo con las disposiciones del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), cuando una aerolínea cancela un vuelo hacia o desde territorio estadounidense y el pasajero decide no viajar ni aceptar las alternativas ofrecidas, tiene derecho a recibir un reembolso.

Los plazos establecidos para realizar la devolución son:

Siete días hábiles: cuando el boleto se pagó con tarjeta de crédito.

cuando el boleto se pagó con tarjeta de crédito. 20 días naturales: cuando se utilizó otro método de pago, como efectivo o cheque.

La devolución debe realizarse mediante la forma original de pago, salvo que el pasajero acepte expresamente recibir otra alternativa de compensación.

Además, las disposiciones estadounidenses contemplan el reembolso automático cuando se cumplen las condiciones para ello. Esto significa que el pasajero no está obligado a aceptar un voucher, crédito de viaje o cambio de itinerario si prefiere recuperar su dinero.

Si United ofrece un vuelo alternativo y decides rechazarlo, puedes solicitar el reembolso correspondiente.

¿Puedo cambiar mi vuelo de Tulum a Cancún?

Otra de las alternativas que United Airlines contempla para los pasajeros afectados es modificar sus reservaciones hacia aeropuertos cercanos, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Esta opción permite mantener el viaje hacia la región de la Riviera Maya, aunque implica considerar el traslado terrestre entre Cancún y Tulum.

Antes de aceptar el cambio, revisa las condiciones del nuevo itinerario, la disponibilidad de vuelos y los horarios de llegada.

¿Qué aerolíneas dejarán de volar al aeropuerto de Tulum?

El Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto enfrenta una reducción de sus conexiones aéreas luego de que distintas compañías anunciaran la suspensión de sus operaciones.

Estos son los cambios y las fechas anunciadas: