Mueren tres personas por volcadura de autobús en Tulum; conductor escapa del lugar

El autobús quedó recostado sobre un costado, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Tulum. (Foto: Especial)

Tres personas murieron y al menos ocho resultaron gravemente heridas, luego de que un autobús de la empresa Lipu volcara sobre la carretera federal 307, en el tramo que comunica a Felipe Carrillo Puerto con Tulum, en Quintana Roo.

El accidente ocurrió aproximadamente dos kilómetros antes del acceso al Aeropuerto Internacional de Tulum. La unidad transportaba alrededor de 35 pasajeros cuando terminó recostada sobre uno de sus costados, dejando a varios ocupantes con lesiones de distinta consideración.

La magnitud del percance movilizó a cuerpos de emergencia de diferentes puntos de la región. Paramédicos de la Cruz Roja, RUM, Costamed, Hospital Tulum y otras corporaciones atendieron a los pasajeros y trasladaron a varios de ellos a hospitales de Tulum y Playa del Carmen.

¿Quiénes son las personas lesionadas en el accidente?

Entre las personas lesionadas se encuentran Jennifer María Yam Ceme, originaria de Tuzik; Ángel Eduardo Yeh Santos y Luis Alfredo Can Hau, ambos de X-Hazil Sur, así como Gerardo Xequeb May, de la comunidad de Señor. Los pacientes fueron distribuidos entre hospitales públicos y privados debido al número de personas que requirieron atención.

Esta situación llevó a familiares de los pasajeros a recorrer distintos centros médicos para obtener información sobre sus seres queridos, mientras continuaban las labores de atención e identificación.

Las tres personas que murieorn todavía no habían sido identificadas oficialmente. Los primeros reportes indican que quedaron atrapadas debajo del autobús después de la volcadura.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación. Una de las primeras versiones apunta a que el conductor pudo haberse quedado dormido al volante, mientras otra refiere un posible desperfecto mecánico como origen de la pérdida de control. Ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada por las autoridades.

El operador tampoco permaneció en el lugar después del percance, según los reportes iniciales. Las circunstancias en las que habría abandonado la zona forman parte de los elementos que deberán ser esclarecidos durante la investigación.

Policías de Caminos Rurales con base en Muyil y agentes municipales de Felipe Carrillo Puerto acudieron al sitio para apoyar en las labores de emergencia. La Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado fueron notificadas para realizar las diligencias correspondientes y establecer las posibles responsabilidades.