Asesinan a hombre durante show del DJ Solomun en el festival Tehmplo de Tulum

Las autoridades confirmaron la muerte de un hombre en Tulum (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Imagen generada mediante IA Gemini) .

Un hombre, presuntamente relacionado con actividades de narcomenudeo, fue ejecutado en un camino de terracería en el marco de la presentación del DJ bosnio-alemán Solomun durante la celebración de un festival de música electrónica en Tulum, llamado Tehmplo.

De acuerdo con información publicada por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, ante el hecho iniciaron una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

“Las autoridades de los tres niveles de Gobierno, trabajan de manera coordinada para dar con el o los responsables de este ataque directo, que privó de la vida a una persona por lesión de arma de fuego”, informó la autoridad.

Según detallaron, el ataque no puso en riesgo la seguridad de los asistentes del evento, cuyo nombre no fue especificado en su comunicado.

En cuanto al perfil del hombre asesinado, únicamente dijeron que se trataba de un hombre, que estaba en calidad de trabajador temporal en el evento y que analizan una posible relación de él con actividades de narcomenudeo, sin descartar alguna otra hipótesis sobre la causa del ataque.

Reportes de medios locales indican que el asesinato ocurrió en el área de baños del festival y que los paramédicos que acudieron al lugar lo declararon sin signos vitales en el lugar.

Tehmplo es un muy reconocido festival de música electrónica de convocatoria internacional y principalmente enfocada en turistas que se desarrolla en la carretera Tulum - Boca Paila, a 15 minutos en automóvil de la zona hotelera del municipio.

El propio evento presume contar con un espacio “diseñado para mezclarse con el entorno, respetando la esencia salvaje de la majestuosa jungla de Tulum”.

¿Qué pasó en el Festival Tehmplo en Tulum? Esto sabemos

Mediante redes sociales, asistentes dieron a conocer algunos pormenores del acontecimiento de la madrugada del viernes. El festival, que inició en la noche del jueves y se extendió hacia la madrugada del viernes, tenía en su cartel a Xandro b2b Discoside, Stephan May, Sebastian Konrad, Max Styler y Solomun como headliner a partir de las 2 de la mañana y hasta el final, con hora no especificada.

De acuerdo con algunos testimonios y videos, se desarrollaba la presentación de Solomun druante la madrugada, cuando se escucharon algunas detonaciones de bala. Algunas personas presuntamente se movilizaron en busca de resguardo pero el show continuó sin contratiempo alguno; el arista internacional siguió con su presentación.

Algunos otros testimonios indicaron que la zona de baños de la sección general del festival fueron asegurados por las autoridades, por lo que quienes necesitaran usar el sanitario eran canalizados a los que estaban colocados en la zona VIP del festival.

Después de los acontecimientos, las cuentas en redes sociales de Tehmplo quitaron la posibilidad de comentar sus publicaciones. No dieron a conocer alguna postura oficial.

Solomun, quien regularmente agradece al público en los lugares que se presenta mediante sus redes sociales, tampoco hizo alguna publicación alusiva a su concierto durante el festival Tehmplo de Tulum o sobre la muerte de una persona mientras estaba en su presentación.