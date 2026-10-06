El Aeropuerto Internacional de Tulum ‘Felipe Carrillo Puerto’ mantiene sus operaciones con total normalidad

A partir del próximo 24 de octubre y hasta marzo de 2027, las aerolíneas Air Canadá, West Jet y Air Transat, reactivarán sus operaciones aéreas desde el aeropuerto de Tulum.

Ante la difusión de publicaciones en algunos medios de comunicación sobre la cancelación de vuelos en el aeropuerto de Tulum, este Grupo Aeroportuario informa lo siguiente:

Aeroméxico suspendió operaciones aéreas de manera temporal, lo que responde estrictamente a estrategias comerciales derivadas de la temporada baja en el sector turístico, situación habitual dentro de la industria de la aviación comercial.

El resto de las líneas aéreas nacionales e internacionales, como Delta Airlines, United Airlines y American Airlines permanecen operando con total normalidad, conectando a Tulum con diversos destinos dentro y fuera de México, proyectando éstas últimas aerolíneas un incremento del 93% de sus operaciones internacionales actuales para la próxima temporada alta, que corresponde al periodo de noviembre de 2026 a marzo de 2027, al pasar de 552 a 1064 operaciones aéreas.

Además, a partir del próximo 24 de octubre y hasta marzo de 2027, las aerolíneas Air Canadá, West Jet y Air Transat, reactivarán sus operaciones aéreas desde este aeropuerto como parte de sus estrategias comerciales, estimando una proyección de más de 710 operaciones internacionales, durante este periodo.

El Grupo Mundo Maya reitera su compromiso con la conectividad aérea y el desarrollo económico de la región sureste, manteniendo altos estándares de eficiencia y seguridad.