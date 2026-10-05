‘Se van a recuperar’ las rutas aéreas canceladas a Tulum, afirma Sheinbaum y adelanta plan

El Gobierno de México anunció un plan especial de limpieza de sargazo para ayudar al sector hotelero de Quintana Roo.

“Se van a recuperar” las rutas aéreas canceladas al Aeropuerto de Tulum, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la decisión de Aeroméxico y Volaris de ya no volar hacia esa terminal en el Caribe mexicano.

La mandataria destacó que la cancelación de rutas aéreas es un fenómeno que se vive en todo el mundo por el aumento del precio de la turbosina, el combustible que utilizan los aviones.

“¿Por qué ha aumentado? Por la guerra en Irán (...) Por esa razón ha disminuido el numero de viajes internacionales", comentó en su ‘mañanera’ de este lunes 5 de octubre.

Datos de Platts, un índice de precios de combustible para aviones de S&P, muestran que el barril de turbosina subió 116.5 por ciento el último año a 194.90 dólares en promedio.

Sheinbaum adelantó que se presentará un plan especial para el destino turístico en la ‘mañanera’ del próximo jueves 8 de octubre.

Aeroméxico y Volaris dejarán de volar desde Tulum: ¿A partir de cuándo?

El último vuelo de Aeroméxico desde Tulum salió el pasado miércoles 30 de septiembre. La aerolínea explicó que la suspensión temporal se decidió por “condiciones de mercado” y para “maximizar” su red de rutas.

En el caso de Volaris, suspenderá sus vuelos desde y hacia Tulum a partir del próximo 7 de enero de 2027. La empresa dijo que la ruta hacia este destino del Caribe mexicano tiene uno de sus “factores de ocupación más bajos”.

El Aeropuerto de Tulum fue construido durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Bajo la operación del Grupo Mundo Maya, llegó al millón de pasajeros rápidamente.

¿Entonces qué pasó? Las aerolíneas empezaron a cancelar vuelos después de que el Gobierno eliminó las subvenciones que acompañaron la inauguración del aeropuerto.

A esto se suma las afectaciones que la llegada masiva de sargazo dejan en la zona. Por ejemplo, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) informó que 10 mil reservaciones de bodas sufrieron modificaciones por el alga.

Con información de Aldo Munguía