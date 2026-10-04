Sentencian a más de tres años de prisión a Vicente Aldape, extesorero de Tulum, por portación de armas

Vicente Aldape fue condenado a prisión por portación de arma de fuego sin licencia. También deberá pagar una multa de 11 mil 731 pesos. (Especial).

Vicente Aldape, extesorero municipal de Tulum, fue sentenciado a tres años y nueve meses de prisión por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Además de la pena de prisión, el exfuncionario que se desempeñó dentro del gobierno de Diego Castañón deberá pagar una multa de 11 mil 731 pesos, luego de que la FGR obtuviera la condena mediante un procedimiento abreviado.

Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron el pasado 2 de julio en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún.

Durante una revisión de equipaje mediante rayos X fueron detectados objetos bélicos, por lo que elementos de la Guardia Nacional intervinieron.

Al no acreditar las licencias de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, elementos de la Guardia Nacional lo detuvieron en la terminal aérea. Así quedó asentado en el Registro Nacional de Detenciones.

¿Qué armas de fuego portaba el extesorero de Tulum?

Tras la inspección, fueron aseguradas dos armas de fuego, dos cargadores y 33 cartuchos útiles.

La detención provocó la salida de Aldape de la Tesorería Municipal de Tulum, una de las áreas responsables de las finanzas del Ayuntamiento. Posteriormente, Raziel Ek Cruz asumió el cargo.

“Hoy quiero informarles que he tomado la decisión de separarme de mi cargo como tesorero municipal debido a los desafortunados acontecimientos ocurridos este jueves. Soy un hombre de principios que confía plenamente en el Estado de derecho y en sus instituciones, y estoy seguro de que se actuará conforme a lo que establece el debido proceso”, señaló el funcionario en un mensaje en video el 4 de julio.

Antes de su detención, Vicente Aldape había sido mencionado como uno de los posibles perfiles con aspiraciones a la Presidencia Municipal de Tulum en 2027. La sentencia penal pone fin a esa posibilidad.

Vicente Francisco Aldape Moncada tomó protesta como tesorero de Tulum el 23 de enero de 2025 en sustitución de Antonio Miranda. Antes de asumir este cargo se desempeñaba como contralor municipal.