Supervisan Mara Lezama y titular de Aduanas avances de agilización de atención a pasajeros en Aeropuerto de Cancún

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Héctor Alonso Romero Gutiérrez, ambos realizaron un recorrido por el Aeropuerto Internacional de Cancún para supervisar avances y coordinar acciones encaminadas a mejorar la operación aduanera y la atención a las y los pasajeros.

Durante la visita, las autoridades recorrieron la zona de entrega de equipaje y revisaron los procesos que han logrado reducir y eficientar el tiempo de espera del equipaje de quienes visitan o ingresan por este aeropuerto.

Constataron la inspección en los filtros, con el objetivo de identificar áreas de oportunidad y continuar avanzando en la agilización de los procedimientos para brindar una mejor experiencia a los millones de viajeros que llegan a este destino turístico.

Como parte de los trabajos de fortalecimiento operativo, se informó sobre la próxima adquisición de nuevos escáneres especializados, por parte de la Dirección de Aduanas, así como la incorporación de más personal para reforzar las labores de inspección, optimizar los tiempos de revisión y mantener los estándares de seguridad en la terminal aérea.

Asimismo, se dio seguimiento al proyecto del Recinto Fiscalizado del Sur del estado, una obra estratégica para fortalecer la infraestructura logística y aduanera de Quintana Roo, además de impulsar las actividades vinculadas al comercio exterior.