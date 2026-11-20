Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados y ventanillas bancarias este 20 de noviembre.

Tras cerrar en su peor nivel desde junio de 2025, el peso abre con ganancias ante el dólar en la sesión de este viernes 20 de noviembre.

De acuerdo con Bloomberg, la apreciación del peso ante el dólar es de 0.45 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.99 unidades, 12 centavos menos respecto al cierre del jueves 19 de noviembre.

En la sesión anterior, el tipo de cambio se vio afectado por la publicación de las minutas del Banco de México (Banxico) que mostraron que los miembros de la Junta de Gobierno no están de acuerdo sobre los efectos de la depreciación del peso en la inflación.

¿Por qué el peso mexicano se deprecia frente al dólar desde septiembre?

El peso mexicano comenzó a perder terreno frente al dólar después de alcanzar uno de sus mejores niveles en más de dos años. Desde entonces, la moneda nacional enfrenta presiones relacionadas con las decisiones de política monetaria en México y Estados Unidos, así como con la incertidumbre en los mercados internacionales.

El peso acumuló una depreciación de 6 por ciento durante septiembre, su peor desempeño mensual en más de dos años, después de que la Reserva Federal aumentó su tasa de interés y el Banxico decidió mantener la suya sin cambios.

Estas decisiones redujeron el diferencial de tasas de interés entre ambos países, uno de los factores que habían favorecido la fortaleza del llamado ‘superpeso’.

¿Por qué es importante este diferencial? Cuando México ofrece tasas de interés más elevadas que Estados Unidos, los inversionistas pueden obtener mayores rendimientos al colocar sus recursos en instrumentos financieros mexicanos.

Sin embargo, cuando esa diferencia disminuye, las inversiones en pesos pierden atractivo frente a los activos denominados en dólares. Esto también afecta al denominado carry trade, una estrategia que consiste en financiarse en monedas con tasas bajas para invertir en otras que ofrecen rendimientos superiores.