Banxico se enfrenta a la inflación provocada, en parte, por la depreciación del peso.

El aumento del salario mínimo a tasas de doble dígito, la persistencia de la inflación de los servicios y la depreciación del peso representan riesgos para que los precios desciendan y converjan al objetivo de 3 por ciento, advirtió Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México (Banxico) .

Enfatizó que “los incrementos salariales constituyen un riesgo permanente, ya que se prometió seguir con las alzas de doble dígito hasta 2030”. El peligro se debe a su incidencia sobre los costos laborales en el sector servicios.

Refirió que en los análisis que ha revisado se prevé un aumento de 11 por ciento en el salario mínimo para el próximo año.

Algunos integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) minimizaron en las minutas el riesgo de que la reciente depreciación del peso se traspase a la inflación.

Sin embargo, uno de ellos alertó que el debilitamiento del peso frente al dólar , registrado en los días previos a la decisión de política monetaria del 5 de noviembre, podría provocar un repunte en los precios de las mercancías a partir de 2027.

En las minutas, otro de los integrantes sostuvo que el traspaso de los movimientos cambiarios a los precios es cercano a cero en el corto plazo y acotado en el largo plazo, debido al anclaje de las expectativas de inflación.

Otro funcionario estimó que los efectos rezagados de la apreciación acumulada del peso hasta septiembre podrían mitigar parcialmente las presiones de la depreciación reciente.

Como argumento para respaldar el impacto limitado, un miembro de la Junta recordó que, entre mediados de 2014 y enero de 2017, el tipo de cambio pasó de 13 a casi 22 pesos por dólar, mientras que la inflación general y subyacente se mantuvieron cerca de 3 por ciento.

También se hizo notar que la depreciación actual es menor que la registrada durante otros periodos de tensión, como la crisis financiera global de 2008-2009, las contiendas presidenciales de 2016 y 2024 en Estados Unidos y el inicio de la pandemia.

Jonathan Heath, subgobernador de Banxico, advirtió que la depreciación reciente del peso podría provocar un repunte en la inflación de las mercancías, cuyo traspaso cambiario ocurre con un rezago aproximado de seis meses.

En la LIV Convención Nacional IMEF, Heath recordó que la apreciación del peso entre mediados de 2022 y mediados de 2023 ayudó a moderar esos precios, mientras que la depreciación de mediados de 2024 a principios de 2025 tuvo el efecto contrario.

También citó un estudio de Banco Base que calcula que el movimiento cambiario podría añadir medio punto porcentual a la inflación de 2027 , por su efecto directo sobre las mercancías.

(El Financiero)

Notan divergencia en Banxico por inflación

Economistas de Banorte identificaron diferencias importantes entre los integrantes de la Junta de Gobierno sobre el impacto de la depreciación del peso en la inflación .

Señalaron que los tres miembros que votaron por reducir la tasa —Victoria Rodríguez, Gabriel Cuadra y Omar Mejía— consideraron que el debilitamiento de la moneda no compromete la convergencia inflacionaria hacia la meta.

En contraste, Galia Borja y Jonathan Heath advirtieron que la depreciación puede revertir el efecto favorable que tuvo la apreciación previa del peso sobre los costos y retrasar el proceso desinflacionario, recalcaron los especialistas.

En las minutas se reportó que estos dos integrantes de la Junta, quienes votaron por mantener la tasa en 6.50 por ciento, alertaron que los riesgos inflacionarios se han intensificado por la depreciación del peso, los choques de costos, las presiones salariales y el endurecimiento de las condiciones monetarias globales.

Economistas de Banamex alertaron sobre los riesgos de una mayor depreciación del peso ante sus perspectivas de política monetaria, que incluyen dos incrementos de 25 puntos base en la Reserva Federal y un recorte de la misma magnitud en Banxico.

La divisa mexicana se ha depreciado alrededor de 13 por ciento desde inicios de septiembre y, a juicio de los especialistas, el balance de riesgos apunta a un debilitamiento adicional.

Nuevos aumentos de tasas en Estados Unidos o más recortes en México podrían reducir el diferencial de tasas y restar atractivo a las operaciones de carry trade .

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, reportó que el peso cerró ayer la sesión con una depreciación de 1.22 por ciento y superó las 19 unidades, nivel no visto desde junio de 2025.

La economista cuestionó que los integrantes que votaron por reducir la tasa minimizaran el riesgo de traspaso cambiario a los precios y restaran importancia al repunte de la inflación general, que pasó de 3.10 por ciento anual en la primera quincena de julio a 3.88 por ciento en la segunda de octubre.