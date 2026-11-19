Los mexicanos gastan alrededor de 97 mil 684 millones de pesos mensuales en la compra de gasolinas regular y premium, de los cuales el 29.3 por ciento, equivalente a 28 mil 602 millones de pesos, todavía se paga en efectivo, de acuerdo con estimaciones de la consultora especializada PETROIntelligence.

Alejandro Montúfar Helú, CEO de la consultora, advirtió que la transición hacia un esquema de pagos digitales en las estaciones de servicio del país representa un desafío tanto para los empresarios gasolineros como para los consumidores, debido a las brechas de inclusión financiera y conectividad tecnológica que persisten en México.

Durante su participación en el Encuentro Técnico y de Negocios ExpoGas 2026, el especialista detalló que, actualmente, las tarjetas de débito concentran la mayor proporción del gasto en gasolinas, con el 34.5 por ciento, equivalente a 33 mil 721 millones de pesos mensuales.

En tanto, mediante tarjetas de crédito se liquidan otros 33 mil 332 millones de pesos al mes, cifra que representa el 34.1 por ciento del valor de las ventas de estos combustibles, mientras que el porcentaje restante corresponde a pagos mediante vales (1.2 por ciento), monederos electrónicos (0.3) y otros mecanismos (0.5).

Si bien el efectivo concentra poco menos de una tercera parte del valor económico de las ventas, alrededor del 35.5 por ciento de los consumidores no utiliza habitualmente medios de pago digitales.

“Esto no quiere decir que no existan estaciones de servicio donde el pago con efectivo sea mayor al 80 por ciento, que sí existen”, apuntó Montúfar.

Por tipo de combustible, los mexicanos destinan alrededor de 74 mil 51 millones de pesos mensuales a la compra de gasolina regular, de los cuales 21 mil 555 millones de pesos se pagan en efectivo.

Por su parte, el gasto mensual en gasolina premium asciende a 23 mil 633 millones de pesos, de los cuales 7 mil 47 millones de pesos se liquidan mediante billetes y monedas.

Tipo de pago por combustible varía según la región

Montúfar señaló que los hábitos de pago de los consumidores de combustibles varían significativamente dependiendo de la región del país.

Por ejemplo, en el norte de México, el 41 por ciento de los pagos se realiza en efectivo, seguido de la región centro, con el 38.5 por ciento; sur, con el 36 por ciento, y occidente, con el 34.3 por ciento.

En contraste, las regiones con una menor participación del efectivo son el noreste, con el 31.3 por ciento; sureste, con el 30.4 por ciento, y noroeste, con el 28 por ciento.

“La implementación del pago digital tiene distintos desafíos. El primer desafío es que no toda la población tiene un acceso bancario equitativo”, subrayó Montufar.

Entre los obstáculos que enfrentarían los empresarios gasolineros se encuentran las comisiones bancarias, la baja calidad de las conexiones a internet, la falta de estandarización de los plazos de liquidación de los pagos y las distintas condiciones comerciales que ofrecen las instituciones financieras.

El CEO de PETROIntelligence alertó que existen puntos del país donde la calidad de internet es insuficiente para cumplir con los requerimientos técnicos mínimos de las terminales de pago, lo que podría provocar interrupciones en las transacciones.

Asimismo, la consultora advirtió que una eventual restricción al uso de efectivo podría generar una disminución en los volúmenes de venta de las estaciones de servicio e, incluso, provocar que una parte de la demanda de combustibles migre hacia establecimientos informales o productos de origen irregular.