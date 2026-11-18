Las instalaciones de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) han sido blanco de al menos tres robos durante el periodo de inactividad que atraviesa la siderúrgica ubicada en Monclova, Coahuila.

De acuerdo con el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, encargado del proceso de quiebra, los delincuentes sustrajeron equipos eléctricos, cable y otros materiales industriales. Según la sindicatura, el caso más reciente derivó en la detención de los responsables, así como en una sentencia condenatoria de siete meses de prisión.

“Como resultado de estas acciones, recientemente se obtuvo una sentencia condenatoria de siete meses de prisión contra una persona por el delito de robo cometido en perjuicio de MINOSA, en su Unidad MICARE, ubicada en el municipio de Nava, Coahuila”, señaló el síndico en un comunicado.

¿Qué sabemos del saqueo de las plantas de Altos Hornos de México?

Según el informe presentado por la sindicatura, el pasado 15 de noviembre, una persona fue vinculada a proceso por su probable participación en un robo cometido en esas instalaciones. La autoridad judicial determinó imponerle prisión preventiva, por lo que permanece internada en un Centro de Reinserción Social (Cereso).

“La Sindicatura ha presentado las denuncias correspondientes y aportando elementos de prueba adicionales para contribuir al esclarecimiento de los hechos y la identificación de los posibles responsables”, señaló el síndico.

Finalmente, detallaron que las investigaciones se desarrollan en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, mientras que la sindicatura continúa con el avance en el proceso de venta tras dos subastas fallidas.

“Continuaremos ejerciendo las acciones legales a nuestro alcance para salvaguardar el patrimonio de AHMSA y MINOSA y procurar que los delitos cometidos en perjuicio de ambas empresas sean investigados y sancionados”, concluyó el comunicado de la sindicatura.

Actualmente, Cargill Financial Services y Grupo Afirme se encuentran integrando un consorcio para la compra de la acerera como unidad productiva luego de que Arturo Domínguez Arteaga, dueño de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), incumpliera con el pago de garantía.